Что заботит молодёжь?

Молодежь учили выражать свои мысли, работать командой и разрабатывать предложения по развитию молодежной среды и Гатчинского округа в целом.

Мозговой штурм для представителей подростково-молодежных клубов со всех территорий Гатчинского округа организовал комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Как оказалось, в числе проблем, которые волнуют юных гатчинцев: доступность жилья для молодежи, переработка мусора, экология, состояние дорог и транспортное сообщение между территориями. Еще один любопытный факт: из общего количества участников сессии только половина не планирует уезжать из Гатчинского округа. Есть над чем задуматься!

В ходе сессии молодежь определила топ мероприятий, которые запомнились больше всего в 2025 году, и указала, что больше всего понравилось в этих мероприятиях. На первое место вышли форум «Гром» и другие молодежные форумы, а также Гатчинский полумарафон. Именно их подростки рекомендуют продолжать и развивать в следующем году. Также они предлагают проводить киберспортивные турниры, мероприятия по профориентации и помощи приютам, грантовые конкурсы по развитию туризма и дискотеки для аудитории от 14 до 18 лет.

Команда разработчиков инициатив в области проблем демографии предложили создать «комфортные условия для знакомства» и проводить больше мероприятий для живого общения, включая дискотеки. Укрепить традиционные семейные ценности, по мнению молодежи, помогут школа молодых родителей, семейные форумы, льготы и помощь от государства.

Что касается конкретных молодежных мероприятий, участники сессии выступили с предложением направить форум «Гром» на решение социальных проблем; провести эстафету по сбору мусора и озеленению парков; проработать формат встреч «разговор с администрацией» и семинаров, которые помогут молодежи формулировать свои идеи и превращать их в проекты.

Лучшие и самые интересные молодежные инициативы, прозвучавшие на сессии, будут учтены при разработке плана мероприятий на 2026 год.

Татьяна Можаева