Ленинградская область и РЭА Минэнерго России будут сотрудничать в модернизации энергетики региона
Ленинградская область и Российское энергетическое агентство Минэнерго России договорились о совместной реализации проектов по модернизации теплосетей, созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей и подготовке кадров для энергоотрасли.
Соответствующее соглашение скрепили подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.
В фокусе сотрудничества:
* Комплексное обновление систем теплоснабжения муниципалитетов
* Развитие сети зарядных станций для электротранспорта
* Строительство современных энергообъектов
* Цифровизация ЖКХ и топливно-энергетического комплекса
* Профессиональная подготовка специалистов энергетической отрасли
Партнерство позволит объединить ресурсы и экспертизу для качественного обновления энергетической инфраструктуры региона. Особое внимание будет уделено повышению надежности теплоснабжения и внедрению энергоэффективных технологий.
В рамках соглашения стороны также договорились о регулярном обмене опытом и методической поддержке по всем направлениям развития энергетического комплекса Ленинградской области.