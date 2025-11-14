Поиск на сайте
Ленинградская область и РЭА Минэнерго России будут сотрудничать в модернизации энергетики региона

Ленинградская область и Российское энергетическое агентство Минэнерго России договорились о совместной реализации проектов по модернизации теплосетей, созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей и подготовке кадров для энергоотрасли.

Рубрики:  ЖКХ

Соответствующее соглашение скрепили подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

В фокусе сотрудничества:

* Комплексное обновление систем теплоснабжения муниципалитетов

* Развитие сети зарядных станций для электротранспорта

* Строительство современных энергообъектов

* Цифровизация ЖКХ и топливно-энергетического комплекса

* Профессиональная подготовка специалистов энергетической отрасли

Партнерство позволит объединить ресурсы и экспертизу для качественного обновления энергетической инфраструктуры региона. Особое внимание будет уделено повышению надежности теплоснабжения и внедрению энергоэффективных технологий.

В рамках соглашения стороны также договорились о регулярном обмене опытом и методической поддержке по всем направлениям развития энергетического комплекса Ленинградской области.