Взыскание долгов: картина в цифрах

Как отмечают специалисты юридического отдела МУП «Тепловые сети» г. Гатчины, к счастью, разумных, понимающих людей в нашем городе много. Предприятие выстроило хороший контакт с горожанами. Как результат, люди откликаются, сборы растут, платежная дисциплина укрепляется. Традиционно самые ответственные и дисциплинированные плательщики в Гатчине – люди старшего поколения.

К тем, у кого отсутствует желание платить за коммунальные услуги, применяются меры юридического характера.

Цифры говорят сами за себя. За один месяц, с 1 августа по 1 сентября 2025 года, юридическим отделом МУП «Тепловые сети» подано в суд о взыскании задолженности с физических лиц:

- исковых заявлений на сумму около 800 тысяч рублей (около 6 млн 653 тысячи рублей с начала года);

- заявлений о выдаче судебных приказов на сумму около 4 млн рублей (36,8 млн рублей с начала года).

С начала текущего года вынесены: решения суда на сумму около 1,9 млн рублей и судебные приказы на сумму 26,4 млн рублей, из них более 3 млн рублей – в период с 1 августа по 1 сентября.

Только за август 2025 года проведена работа по претензиям на сумму более 4 млн 300 тысяч рублей, по соглашениям – на сумму около 702 тысяч рублей.

Заблуждения неплательщиков

Почему люди не хотят оплачивать жилищно-коммунальные услуги? Вот ответы на самые частые возражения неплательщиков, которые можно услышать в ходе судебных процессов.

Заблуждение № 1: «Мы не должны вам платить: вам деньги на ремонт платят из бюджета».

Это неправильно. На самом деле в наше время «Тепловые сети» – коммерческая организация. Чтобы качественно и надежно предоставлять услуги по теплоснабжению, она должна зарабатывать деньги.

Субсидии из бюджета выделяются на плановый ремонт имущества, которое принадлежит муниципалитетам, – сети, котельные. Но не сразу. Сначала «Тепловые сети» выполняют ремонт за счет средств, которые есть у предприятия, и только потом, когда ремонт окончен, они возмещаются.

При таких условиях, если люди не оплачивают предоставленную услугу, у предприятия нет денег, и оно не может начать ремонт. А это может привести к нарушению теплоснабжения и аварийным ситуациям.

Заблуждение № 2: «Я льготник: платить не буду. Вам платить должна администрация».

На самом деле администрация за то, что население потребляет услугу, предприятию деньги не платит. Что касается льгот и субсидий, то теперь компенсация происходит по-другому. Люди полностью оплачивают полученную коммунальную услугу, а потом им возмещают затраты частично или полностью соответствующие федеральные или региональные структуры на счет или на карточку – кто как принял решение. Но, в любом случае, сначала нужно заплатить за оказанную услугу.

Заблуждение № 3: «У нас с вами письменного договора нет – мы платить не будем».

На самом деле есть такое понятие – прямые договоры. Если на собрании собственников МКД принято решение перейти на прямые договоры с ресурсо-снабжающими организациями, с этого момента считается, что все жильцы этого дома заключили прямой договор. Законодатель освободил ресурсоснабжающие организации от обязательного заключения договора в письменном виде. Сам факт заключения такого договора подтверждается действиями потребителя – фактическим потреблением предоставленной коммунальной услуги. Больше никаких доказательств не нужно.

Заблуждение № 4: «Платить не будем, потому что у вас завышенный тариф».

На самом деле тарифы утверждает не муниципальное предприятие «Тепловые сети», а комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК). Они производят расчет тарифа в области теплоснабжения и направляют цифры в Единый информационный расчетный центр.

Заблуждение № 5: «Платить не будем: я там не проживаю и услугами не пользуюсь».

Необходимо понимать, что на оплату за отопление это никаким образом не влияет, поскольку отопление всё равно продолжает подаваться в квартиры и нежилые помещения дома (подъезды, подвалы). В случаях, когда жилое помещение не оборудовано приборами учета горячей воды, перерасчет может быть произведен только при наличии акта об отсутствии технической возможности его установки. Кроме того, в ситуациях, когда срок поверки приборов учета истек либо показания не передаются более трех месяцев подряд, расчет платы за коммунальные услуги производится исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества зарегистрированных граждан, а также с учетом повышающего коэффициента 1,5.

В ДОЛГовую базу – от 5 тысяч рублей

С 1 ноября 2025 года МУП «Тепловые сети» меняет свой подход к работе с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги. Теперь попасть в долговую базу предприятия можно, задолжав 5 тысяч рублей. Какова процедура работы с должниками? Что делать, чтобы не испортить грядущие новогодние праздники?

До 1 ноября 2025 года долговая база предприятия начиналась с 10 тысяч рублей. То есть тех, у кого задолженность за ЖКУ составляла 9 тысяч 999 рублей, отдел по работе с должниками не видел и мер не предпринимал. С 1 ноября планка опускается до 5 тысяч рублей. В поле зрения специалистов по работе с должниками попадут все, у кого долг по оплате за ЖКУ от 5 тысяч рублей и выше. То есть с долгом, например, 5001 рубль человек может получить к новому году арестованную платежную карту. Как известно, арестовать карту быстро, а вот снять арест – тяжело. В банках своя бюрократия. В такой ситуации новогодний праздник может быть под угрозой срыва: нет денег, нет подарков.

Как поясняют специалисты юридического отдела МУП «Тепловые сети» г. Гатчины, сначала должник получит претензию. Ее доставят до адреса по почте. По закону выставление квитанции с суммой долга уже является претензией. Но цель претензии от МУП «Тепловые сети» – не столько уведомить должника, сколько пригласить к диалогу.

Есть люди, которые в Гатчине не живут, но приезжают периодически. У них есть возможность договориться и платить раз в квартал. Если человек приходит с большим долгом, ему могут предложить заключить соглашение на предоставление рассрочки, а кто-то может оплатить долг сразу. Тот, кто не реагирует никак, становится кандидатом в список на передачу дела в суд.

Уважаемые гатчинцы! Не ждите, когда приставы начнут списывать ваши деньги, ведь, если не решать вопрос с задолженностью, это неизбежно. Если у вас по какой-то причине накопились долги – обратитесь в юридическую службу «Тепловых сетей», где вам помогут найти выход из сложившейся ситуации.

- Мы всегда с пониманием относимся к людям, – отмечают специалисты юридического отдела. - Возможно, человек попал в больницу, приехал и не увидел претензию, или иная ситуация. Мы договариваемся на определенный срок и заключаем с ним соглашение, а также помечаем в своей программе, когда будет произведена оплата, чтобы не включать такого должника в нашу судебную работу. Главное – не прятаться от проблемы, а обратиться к нам для ее решения. К сожалению, в нашей базе телефонов и электронной почты граждан нет. Если люди приходят и оставляют свои контактные данные, мы периодически рассылаем напоминания о задолженности, в том числе по соглашениям. В настоящее время прорабатывается вопрос о рассылке уведомлений через «Госуслуги». Как правило, это дает хороший результат! Хотелось бы еще раз напомнить нашим должникам, что вся информация о произведенных начислениях и образовавшейся задолженности содержится в квитанциях, которые ежемесячно рассылаются ЕИРЦ ЛО.

Напоминаем, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные услуги – это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых услуг не должно страдать из-за безответственности граждан, не оплачивающих счета.

Татьяна Можаева