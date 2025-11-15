Успех «Баррикады» на всероссийском конкурсе в Перми

В этом году конкурс объединил 153 проекта из 75 корпоративных музеев страны, представленных в 17 номинациях.

Особое внимание было приковано к специальной номинации «Наша история Победы», посвященной Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и теме сохранения исторической памяти. Она стала самой масштабной - в ней участвовало 34 проекта, среди которых гатчинская компания «Баррикада».

Компания «Баррикада» представила на конкурс мемориал «Гордимся прошлым, живем настоящим, строим будущее!», который был открыт в этом году накануне Дня Победы. Проект был по достоинству оценен жюри – «Баррикада» оказалась в числе победителей!

В течение двух дней в Перми на площадке выставки-форума «Мы защищаем свой родной дом» участники провели личные защиты своих проектов. ПО «Баррикада» в номинации «Открытие года» с проектом «Интерактивный музей «Баррикада» представила директор по маркетингу и рекламе Полина Плескачевская. И снова отличная новость: «Баррикада» завоевала звание лауреата конкурса в этой номинации и получила специальный приз от компании «Полисервис»!

- Это не просто победа – это заслуженная оценка огромного труда каждого, кто вложил душу в создание музея и мемориала. Мы оказались лучшими среди сильнейших и действительно завоевали эту награду своим делом, своим отношением, своей памятью. Мы гордимся этим! – сказала Полина Плескачевская.

В номинации «Открытие года» диплома III степени удостоен еще один корпоративный из Гатчины - музей истории завода «Буревестник».

Национальная премия «Корпоративный музей» направлена на реализацию национального проекта «Кадры». Развитие института корпоративных музеев – важная составляющая программы развития межкультурных связей предприятий, государства и общества. Деятельность корпоративных музеев в настоящее время значительно активизировалась, они основательно встроились в глобальную повестку и неразрывно связаны с культурными, социальными, политическими и экономическими процессами. Корпоративные музеи выполняют важную образовательную и просветительскую миссию, заботливо сохраняют традиции прошлого для будущих поколений. Это тот культурный код, который формируется и передается из поколения в поколение трудовыми династиями, институтом наставничества, профессиональными сообществами.

Главная награда конкурса, основой идеи для которой послужил элемент знаменитого пермского звериного стиля – трехглавая птица, будто взлетевшая на новый уровень успеха. По замыслу организаторов, символ несет тройной смысл: охрана родного дома; выражение веры, надежды и любви; олицетворение человеческого прогресса и творческих побед. Такие «птицы счастья» каждый год разлетаются по стране и повсеместно приносят признание и удачу корпоративным музеям.