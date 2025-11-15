Успехи спортсменов из Коммунара
В Санкт-Петербурге 4 ноября прошли областные соревнования по легкой атлетике «Ленинградская осень» среди юношей и девушек до 18 лет и до 16 лет. Участие приняло более 400 спортсменов из 10 муниципальных районов области.
Проявили себя на «Ленинградской осени» легкоатлеты из Коммунарской спортивной школы.
Анастасия Красавцева завоевала первое место в беге на 600 м, установив при этом личный рекорд.
Первое место завоевал Дмитрий Клементьев в прыжке в длину, установив личный рекорд, и в беге на 200 м.
Анжелика Вересова завоевала первое место в барьерном беге на 60 м (выполнила норматив кандидата в мастера спорта) и в беге на 200 м.
Виталий Болотин завоевал первое место в беге на 60 м и 200 м, установив на обеих дистанциях личный рекорд.
Первое место завоевал также Ярослав Антипов в прыжке в высоту и в прыжке в длину (установил личный рекорд).
Алена Дроздова заняла второе место в толкании ядра, при этом она установила личный рекорд.
Максим Иванов занял второе место в беге на 60 м: он также установил личный рекорд и выполнил норматив III взрослого разряда.
Третье место в барьерном беге на 60 м заняла Валерия Гарилевич.
Поздравляем спортсменов с отличными результатами!