Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Успехи спортсменов из Коммунара

В Санкт-Петербурге 4 ноября прошли областные соревнования по легкой атлетике «Ленинградская осень» среди юношей и девушек до 18 лет и до 16 лет. Участие приняло более 400 спортсменов из 10 муниципальных районов области.

Рубрики:  Спорт

Проявили себя на «Ленинградской осени» легкоатлеты из Коммунарской спортивной школы. 

Анастасия Красавцева завоевала первое место в беге на 600 м, установив при этом личный рекорд. 

Первое место завоевал Дмитрий Клементьев в прыжке в длину, установив личный рекорд, и в беге на 200 м. 

Анжелика Вересова завоевала первое место в барьерном беге на 60 м (выполнила норматив кандидата в мастера спорта) и в беге на 200 м. 

Виталий Болотин завоевал первое место в беге на 60 м и 200 м, установив на обеих дистанциях личный рекорд. 

Первое место завоевал также Ярослав Антипов в прыжке в высоту и в прыжке в длину (установил личный рекорд). 

Алена Дроздова заняла второе место в толкании ядра, при этом она установила личный рекорд. 

Максим Иванов занял второе место в беге на 60 м: он также установил личный рекорд и выполнил норматив III взрослого разряда. 

Третье место в барьерном беге на 60 м заняла Валерия Гарилевич.

Поздравляем спортсменов с отличными результатами!