Успехи спортсменов из Коммунара

Проявили себя на «Ленинградской осени» легкоатлеты из Коммунарской спортивной школы.

Анастасия Красавцева завоевала первое место в беге на 600 м, установив при этом личный рекорд.

Первое место завоевал Дмитрий Клементьев в прыжке в длину, установив личный рекорд, и в беге на 200 м.

Анжелика Вересова завоевала первое место в барьерном беге на 60 м (выполнила норматив кандидата в мастера спорта) и в беге на 200 м.

Виталий Болотин завоевал первое место в беге на 60 м и 200 м, установив на обеих дистанциях личный рекорд.

Первое место завоевал также Ярослав Антипов в прыжке в высоту и в прыжке в длину (установил личный рекорд).

Алена Дроздова заняла второе место в толкании ядра, при этом она установила личный рекорд.

Максим Иванов занял второе место в беге на 60 м: он также установил личный рекорд и выполнил норматив III взрослого разряда.

Третье место в барьерном беге на 60 м заняла Валерия Гарилевич.

Поздравляем спортсменов с отличными результатами!