Инновации, основанные на принципах человекоцентричности

Сбер продолжает развивать бизнес-модель, основанную на человекоцентричности – глубоком понимании потребностей человека, чтобы принести ему как можно больше пользы и помочь выполнить его цели в жизни. Об этом на Domclick Digital Forum рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Каждый год более 1,5 млн клиентов приобретают недвижимость с помощью сервиса Сбера Домклик. На рынке сделок без ипотеки доля Домклик Сбера достигла 25%. Сбер также усиленно развивает AI-сервисы: более 10% одобренных клиентов выбирают ипотечную программу с помощью AI-консультанта на базе Giga Chat.

- У наших ипотечных клиентов – а их более 5 миллионов – возникает множество вопросов. Чтобы максимально быстро помочь клиенту, мы внедрили нашего AI-консультанта, который отвечает на 60% всех вопросов за 1-2 секунды, - отметил Кирилл Царёв.

Также запущен сервис по упрощённой отправке документов ФНС для получения социальных налоговых вычетов. С его помощью клиенты могут получить налоговый вычет размером до 1,1 млн рублей. С начала года сервис Домклик успешно обработал 525 тыс. заявок на налоговый вычет, ожидается, что до конца 2025 года число отработанных заявок достигнет отметки в 670 тыс., что на 40% больше показателя предыдущего года.

Более 1 млн человек в 2025 году приобрели квартиры в новостройках благодаря продуктам Сбера. В разделе Домклик «Моя недвижимость» клиенты Сбера после покупки квартиры в ипотеку могут следить за ходом строительства дома онлайн. На каждом этапе — с момента одобрения ипотеки до сдачи дома — Домклик помогает клиентам и подсказывает, какие шаги необходимо сделать. Пока клиент ждёт окончания строительства, он может создать собственный интерьер своего дома. Благодаря нейросети Сбера Kandinsky пользователи могут примерить разные варианты дизайна как перед масштабным ремонтом, так и перед мелким.

В разделе «Моя Недвижимость» есть и другие сервисы. Пользователи в том числе могут узнать рыночную стоимость своего жилья, застраховать его, заказать ремонт или услуги клининга. В 2025 году этими сервисами пользуется более 20 млн человек.