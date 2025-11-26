В Гатчине представили новый номер альманаха «Оредеж»

Литературно-краеведческий альманах «Оредеж» называют ежегодной летописью Гатчинского района. Он адресован историкам, краеведам, библиотекарям, молодежи и всем, кто изучает, любит и ценит историю своей родной земли.

В день презентации в библиотеке им. А.С. Пушкина собрались авторы альманаха, библиотекари и краеведы, историки и музейные работники, представители творческой интеллигенции и администрации Гатчинского округа. Встречу провела составитель и редактор «Оредежа», заведующая инновационно-методическим отделом центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Светлана Топорикова.

На презентации было сказано много добрых слов и пожеланий в адрес тех, кто трудился над этим изданием. В свою очередь редакция «Оредежа» выразила особую признательность руководителям Гатчинского округа, благодаря поддержке которых альманах ежегодно выходит в свет.

Поздравления от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной передала Валерия Кургина. «Самое ценное в этом альманахе – его авторы, наши земляки, патриоты Гатчинского округа, – подчеркивает в своем послании Людмила Анатольевна. – Вы сохраняете для потомков историческое прошлое, имена людей, которые достойны уважения и памяти».

С выпуском нового номера авторов и составителей сборника поздравила директор центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и централизованной библиотечной системы Гатчинского округа Инна Конотоп. Она напомнила, что над каждой обложкой «Оредежа» трудятся замечательные фотографы. Так, фотохудожником последних номеров альманаха стал Илья Савицкий, который с большой точностью и любовью запечатлевает природу нашего края.

«Белый аист на обложке последнего номера альманаха, посвященного году 80-летия Великой Победы, – особенный символ, олицетворяющий мир, семейный уют, свободу, независимость и стремление к новым горизонтам», – отметила Инна Конотоп.

В двенадцати тематических разделах сборника размещены материалы о прошлом и настоящем Гатчинского края: исследования, статьи и очерки, архивные документы, воспоминания, художественные и поэтические произведения 76 авторов.

Новый номер альманаха по традиции открывает рубрика «Народная Пушкиниана», в которой опубликованы работы гатчинских пушкиноведов Андрея Бурлакова и Елены Киселевой. В рубрике «Краеведение» представлены работы Андрея Бурлакова, Дмитрия Трофимова, Сергея Павлова и других авторов.

Краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков – автор буквально всех номеров альманаха.

- Очень рад, что у нас есть это замечательное издание. Это настоящий клад для будущих поколений, ведь в нем, из номера в номер, передаются и дополняются бесценные сведения об истории гатчинской земли. Огромная благодарность составителям и редакторам альманаха за их большой труд! – сказал Андрей Вячеславович.

Особая роль в новом выпуске отведена литературно-краеведческим материалам, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России. Они вошли в обширный раздел

«Войны и памяти приказ», каждая страница которого – не просто документ, а живое свидетельство мужества и самоотверженности. В частности, в этом номере «Оредежа» опубликована статья «За нами вырастают обелиски...» заместителя командира поискового отряда «Обелиск» Александры Носковой, рассказывающая о трагической истории пересыльного лагеря для военнопленных и мирных жителей ДУЛАГ-140.

В новом выпуске «Оредежа» по традиции широко представлено литературное творчество гатчинских поэтов и прозаиков, среди которых – Александр Семочкин, Евгений Докучаев, Александр Златкин, Елена Булганова, Алена Тришина, Ирма Пеннонен и многие другие.

По традиции на презентации альманаха представили его новых авторов. Анна Градович в статье «Следует шить» знакомит читателей с историей, философией и достижениями лоскутного клуба «Сударушка», организованного в 2010 году на базе сельского клуба в Карташевской.

Впервые публикуется в альманахе поэт, член ЛИТО «Поэтов Сиверское братство» Злата Шрайнер.

В статье члена Союза писателей России Николая Мильшина «В шесть часов вечера после войны» рассказывается об истории его семьи, тесно связанной с предвоенной и военной историей Гатчины и Ленинграда. На презентацию «Оредежа» Николай Мильшин приехал из Москвы вместе со своими близкими.

Среди постоянных авторов номера, радующих читателей новыми краеведческими и историческими исследованиями и литературными опытами, Александр Семочкин, Андрей Бурлаков, Валентина Федорова, Зоя Бобкова.

Статья «Хранитель вечности» Валентины Владимировны Федоровой посвящена Серафиме Николаевне Балаевой – хранителю Гатчинского дворца, сохранившему предметы из его коллекции в трудные годы Великой

Отечественной войны.

На фотографиях четырех цветных вставок оживают яркие моменты знаковых событий в жизни Гатчинского округа, среди которых День Победы и традиционный Пушкинский праздник. Также в альманахе представлено творчество гатчинских художников, среди которых – Юрий Чудновский, Александр Златкин, Валеий Третьяк, Надежда Златкина, Валентина Филиппова, Юлия Трудова и многие другие.

Представление нового альманаха «Оредеж» по традиции сопровождалось творческими подарками: живым аккомпанементом и прекрасным исполнением гостей библиотеки им. А.С. Пушкина порадовали гатчинские музыканты и солисты Михаил Огороднов, Мария Семенова и Динар Байтемиров.

Юлия Лысанюк