Новогодний «Узор»

К Новому году на фабрике готовятся заранее, и потому ассортимент праздничной продукции всегда радует. Это календари, в том числе с символом года, новогодние скатерти и дорожки, прихватки и салфетки, декоративные подушки, сумки и еще много чего. Всю продукцию фабрики можно рассмотреть: она представлена покупателям в свободном доступе. Впрочем, есть здесь и продукция партнеров – Гатчинского промкомбината, московских предприятий.

- В этом году мы закончили полный ремонт фирменного магазина в Вырице на Коммунальном проспекте, д.5. Теперь это красивый современный магазин, что радует, и продажи растут. Покупатели довольны, – делится новостями президент АО «Узор», почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов.

Однако в целом для фабрики «Узор» уходящий год был сложным и очень нестабильным.

- Основной наш ассортимент не является предметом первой необходимости, это просто красиво. Технического ассортимента осталось очень мало: снизился госзаказ, а точнее сдвинулся на конец года – ноябрь и декабрь. Это создает нервозность со сроками исполнения, – рассказывает Иван Григорьевич.

Зато с реализацией у «Узора» всё хорошо: к прошлому году объемы выросли на 20 %, в том числе и за счет новой продукции.

- Мы освоили производство ткани для изготовления гидравлических шлангов. Отладили работу с вагоностроителями: поставляем ткани Красноярскому вагоноремонтному заводу. Разработали камуфлированные ткани для нужд СВО, и сейчас одежда из них проходит испытания, – поделился наработками Иван Козлов.

Если есть желание познакомиться с историей фабрики и самого поселка Вырица поближе, то по соседству с магазином находится народный музей фабрики «Узор», экспозиция которого продолжает пополняться. Соответственно, и посещаемость растет. Иван Григорьевич не устает благодарить неравнодушных граждан за экспонаты: дарят очень интересные и уникальные вещи.

Если же у вас нет возможности приехать в Вырицу, то познакомиться с музеем можно в группе «Народный музей АО "Узор"» в социальной сети «ВКонтакте», а продукцию фабрики заказать в интернет-магазине на официальном сайте.

Елена Суралёва