Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

на время переключений с 22:00 03.12.2025 до 06:00 04.12.2025 или с 10:00 до  14:00 04.12.2025 и с 22:00 04.12.2025 до 06:00 05.12.2025 (1 раз на 30 минут).

 Пудомягское ТУ:

д. Покровская,

д. Монделево,

КП «Графская славянка»,

КП «Красная Славянка»,

ДНП «Покровская Усадьба»,

Павловский ручей,

Петербургские просторы.

 

04.12.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

 д. Покровская, пр-д Гамболовский, 

Славянка-3, 

Славянка-2,

Покровская усадьба,

КП «Графская славянка».

 

  04.12.2025 с 10:00 до 18:00

  Рождественское ТУ:

  д. Замостье.

 

05.12.2025 с 00:30 до 06:00

 Веревское ТУ:

 д. Вайя (промзона, магазин Петрович),

 д. Вайялово

 тер. ДНП КП Вайя,

 д. Малое Верево (частично),

 г. Гатчина, въезд, ТК «Окей», КАС «Лада», Лесхоз, телевышка.

 

04.12.2025 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

  гп Дружная горка, СНТ «Лесовод-1»