Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
на время переключений с 22:00 03.12.2025 до 06:00 04.12.2025 или с 10:00 до 14:00 04.12.2025 и с 22:00 04.12.2025 до 06:00 05.12.2025 (1 раз на 30 минут).
Пудомягское ТУ:
д. Покровская,
д. Монделево,
КП «Графская славянка»,
КП «Красная Славянка»,
ДНП «Покровская Усадьба»,
Павловский ручей,
Петербургские просторы.
04.12.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Покровская, пр-д Гамболовский,
Славянка-3,
Славянка-2,
Покровская усадьба,
КП «Графская славянка».
04.12.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Замостье.
05.12.2025 с 00:30 до 06:00
Веревское ТУ:
д. Вайя (промзона, магазин Петрович),
д. Вайялово
тер. ДНП КП Вайя,
д. Малое Верево (частично),
г. Гатчина, въезд, ТК «Окей», КАС «Лада», Лесхоз, телевышка.
04.12.2025 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
гп Дружная горка, СНТ «Лесовод-1»