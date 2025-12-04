Команда проекта «Беговая Гатчина» – директор АНО «Академия развития и популяризации бега «Гатчинаран» Вера Виноградова, опытные спортсмены Юрий Виноградов, Денис Маркелов и большая группа единомышленников. Участники проекта – это люди разных профессий, необязательно связанные со спортом. По возрасту – от 35 лет до 50 лет. Проект реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа.

- Развитием бега и легкой атлетики в Гатчине мы занимаемся давно, – рассказывает Вера Александровна Виноградова. - В этом году нам подсказали, что можно привлечь бюджетные средства, поскольку у нас некоммерческая организация. Чтобы реализовать проект «Беговая Гатчина», мы подали документы и получили муниципальную субсидию. В рамках проекта мы ставили задачу рассказать о беге и привлечь к занятиям как можно больше гатчинцев. Акцент был сделан на начинающих бегунов. Мы хотели помочь людям начать бегать, а тем, кто уже бегает, помочь найти компанию.

«Беговая Гатчина» – это еженедельные бесплатные беговые тренировки и силовые занятия для укрепления мышц и связок. Как правило, они проходили по воскресеньям. А по понедельникам спортсмены проводили тренировки по ОФП для бегунов, давали рекомендации по беговым разминкам. Плюс раз в месяц организовывали семинары на беговые темы. Так, для тех, кто хочет начать бегать правильно и избежать типичных ошибок, Юрий Виноградов провел открытый семинар на тему «Бег в парке, на стадионе, по шоссе: сходства и отличия. Что выбрать новичку?». В другой раз рассказывали о профилактике травм, об особенностях прохождения длинных дистанций, марафонов, поднимали вопросы питания и водно-солевого баланса на длительных тренировках.

Как отметила Вера Виноградова, новичкам это интересно: перед ними открывается бесконечный мир бега и возможность путешествовать по России.

Местом встреч и тренировок стало «Беговое пространство» и музей «Гатчинского полумарафона» на улице Чкалова, д. 77, а также стадион «Спартак». Семинары проходили на разных площадках, где собирается большая аудитория.

В итоге спрос превзошел ожидания. По проекту нужно было привлечь не менее 200 человек, а команда проекта только на одной тренировке собрала более сотни человек. Учитывая, что они проходили каждую неделю с июля, то эту задачу проекта выполнили и перевыполнили. Также с успехом прошли тренировки и семинары.

- Безусловно, мы этим занимались и будем заниматься дальше. Для нас субсидия, полученная на реализацию проекта, – это форма помощи нашей НКО, нашему делу, которое есть и будет. Спасибо всем! – поблагодарила от всех участников проекта Вера Виноградова.

Татьяна Можаева