Оперативно о БПЛА - в приложение "Радар.НФ"

В целях повышения эффективности реагирования экстренных служб на возможные угрозы, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, используйте приложение "Радар.НФ.

По сравнению с телефонным обращением, приложение обеспечивает упрощенную процедуру передачи информации, позволяя экстренным службам оперативно получать необходимые данные и реагировать на ситуацию.

Как сообщить о БПЛА через приложение "Радар.НФ"?

1. Откройте приложение "Радар.НФ". 

2. Выберите соответствующий объект из списка. 

3. Нажмите кнопку "Сообщить". 

4. Сделайте фотографию обнаруженного объекта.

Для установки приложения  и авторизации:

Сайт: onf.ru/radar 

Ваше оперативное сообщение поможет обеспечить безопасность и своевременное реагирование на возможные угрозы.