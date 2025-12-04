Оперативно о БПЛА - в приложение "Радар.НФ"
В целях повышения эффективности реагирования экстренных служб на возможные угрозы, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, используйте приложение "Радар.НФ.
Рубрики: Общество
По сравнению с телефонным обращением, приложение обеспечивает упрощенную процедуру передачи информации, позволяя экстренным службам оперативно получать необходимые данные и реагировать на ситуацию.
Как сообщить о БПЛА через приложение "Радар.НФ"?
1. Откройте приложение "Радар.НФ".
2. Выберите соответствующий объект из списка.
3. Нажмите кнопку "Сообщить".
4. Сделайте фотографию обнаруженного объекта.
Для установки приложения и авторизации:
Сайт: onf.ru/radar
Ваше оперативное сообщение поможет обеспечить безопасность и своевременное реагирование на возможные угрозы.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.