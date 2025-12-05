Почти 90 тысяч жителей Ленинградской области приняли участие в проекте дистанционного мониторинга пациентов

Цифровая платформа от медицинской компании СберЗдоровье позволяет врачам удаленно наблюдать за состоянием здоровья пациентов путем сбора показателей давления, пульса, уровня сахара в крови, а также данных об общем самочувствии. В Ленинградской области дистанционный мониторинг доступен пациентам с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II типа. Благодаря постоянному контролю и оперативной обратной связи от врачей, в группе пациентов с артериальной гипертензией показатель компенсации заболевания достиг 73%, а среди пациентов с сахарным диабетом II типа — 52%.

«В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на задаче по увеличению продолжительности здоровой и активной жизни наших граждан. Программа дистанционного мониторинга пациентов — это действенный инструмент для выполнения этой задачи. Мы поступательно переходим от лечения острых состояний до предиктивного контроля, когда врач может своевременно корректировать терапию, не допуская развития осложнений», – отметил Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранения Ленинградской области.

«Исследование, проведенное Министерством здравоохранения Российской Федерации, показало, что дистанционный мониторинг позволяет сократить смертность среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30%, снизить количество случаев их госпитализации и вызовов скорой помощи на 70%, улучшить состояние здоровья у 76% пациентов всего за 1-2 месяца. А наш опыт реализации проекта в 70 регионах страны позволяет сделать этот инструмент не только эффективным, но и удобным, что особенно важно для лиц старшего возраста», – подчеркнул Александр Андреев, директор департамента дистанционного мониторинга медицинской компании СберЗдоровье.