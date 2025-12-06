Гатчинскому городскому суду исполнилось 65 лет

С приветственным словом выступила заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальник департамента по взаимодействию с органами военного управления, юстиции и судебными органами Ольга Романцова. Председатель Гатчинского городского суда Вадим Дживага поздравил коллектив со знаменательной датой.

Выступавшие вручили работникам судебного аппарата награды главы региона. Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждены: помощник судьи Татьяна Конкина и секретарь судебного заседания Ирина Переверзева. Благодарность губернатора получили помощник председателя суда Ольга Маменко, помощник судьи Ольга Суровцева и Юлия Евстратьева, посвятившая более десяти лет служению Фемиде.

С теплыми словами к судьям обратилась глава гатчинской администрации Людмила Нещадим. Она поздравила всех с юбилеем и поблагодарила работников, председателя и ветеранов Гатчинского городского суда за преемственность самых лучших традиций, которые присущи российскому правосудию:

«От лица жителей Гатчинского округа выражаю искреннюю благодарность коллективу суда, людям, ежедневно выполняющим важную миссию по защите прав граждан, поддержанию принципов справедливости и устойчивости правопорядка. Работа суда – это труд, требующий не только знания и точности, но и особой внутренней выдержки, ответственности и умения принимать грамотные решения в сложных ситуациях. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу жители Гатчинского округа на протяжении десятилетий чувствуют уверенность в защите своих законных прав».

Глава Гатчинского округа Виталий Филоненко выразил особую признательность ветеранам Гатчинского суда и, в частности, бывшему председателю Александру Владимировичу Котову – за тот колоссальный труд, благодаря которому была проведена полная реновация здания суда, чтобы судьи и аппарат могли работать в достойных условиях.

Людмила Нещадим и Виталий Филоненко вручили работникам суда заслуженные награды. Благодарности главы администрации Гатчинского округа удостоены: главный специалист приемной суда Ирина Никкинен, помощники судей Валентина Степанова, Татьяна Жданова, Анна Федюшина и Евгения Иванова.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина зачитала поздравительный адрес от парламентариев – с благодарностью ветеранам судейского корпуса и действующим судьям за добросовестную работу и большой вклад в развитие правовой системы региона. Людмила Анатольевна напомнила фразу, которую приписывают Сократу: «Все профессии – от людей, и только три – от бога: это учитель, судья и врач». Депутат областного Заксобрания Александр Русских добавил, что существует три ветви власти: исполнительная, законодательная и судебная. «Это ветви одного дерева, которое работает на нашу великую страну, чтобы она была сильнее, и мы всегда могли справиться с любыми сложностями», – сказал Александр Владимирович.

Гатчинских судей приветствовали начальник судебного департамента РФ по Ленинградской области Лариса Сухарникова и заместитель председателя совета судей Ленобласти Татьяна Дроздецкая. Председатель Ленинградского областного суда Геннадий Перфильев, поздравляя Гатчинский суд с 65-летием, отметил:

«Этот юбилей – не просто цифра. Это десятилетия кропотливого труда и профессионализма, это тысячи рассмотренных дел и человеческих судеб, которые судьи и работники аппарата суда пропустили через себя».

Геннадий Васильевич подчеркнул, что Гатчинский городской суд занимает ведущее место среди судов Ленинградской области, и выразил искреннюю благодарность всем, кто вложил посильный вклад в развитие Гатчинского суда:

«Благодарю вас за верность правосудию, своей профессии, желаю судьям законных, обоснованных – неотменяемых – судебных решений, а коллективу – товарищеской поддержки. Я уверен, что и впредь Гатчинский городской суд будет являться примером законности и справедливости».

В честь 65-летия и за большой вклад в развитие правосудия и судебной системы, обеспечение прав и свобод граждан и добросовестное исполнение должностных обязанностей судьи, мировые судьи и сотрудники аппарата Гатчинского городского суда получили награды от Ленинградского областного суда, Российского объединения судей, Совета судей в Ленобласти и председателя Гатчинского городского суда. Торжественная церемония сопровождалась концертной программой, в которой приняли участие лучшие гатчинские коллективы и исполнители.

Екатерина Дзюба

Фото Елены Ковасоровой, Центр содействия развитию культуры и туризму Гатчинского округа