Цирковая студия «Радуга»: спорт, искусство, магия, характер

Почему нас так завораживает цирк? В чем заключается особая магия цирковой арены? Цирк – это и детская вера в чудо, и восхищение от осознания человеческих возможностей, и, конечно, готовность зрителей удивляться яркому шоу. И пусть цирковая арена невелика – в пределах сцены зрительного зала – всё равно присутствует та самая магия, ради которой мы приходим сюда вместе с детьми.

О том, как и из каких частей складывается магия детского цирка, мы поговорили с руководителем цирковой студии «Радуга» Натальей Сергеевной Воробьевой.

Всё началось с «Гротеска»

Цирковая история Натальи Воробьевой началась, когда ей было шесть лет и мама привела ее в студию «Гротеск» при Гатчинском Доме культуры.

- Я занималась у Веры Сергеевны Чумак, – вспоминает Наталья Воробьева. - Очень благодарна и ей, и Евгению Владимировичу Цурко, и хореографу-постановщику Наталье Николаевне Ткаченко. Именно они привили мне любовь к цирку. Они настоящие мастера, очень увлеченные своим делом, и я стараюсь идти по их стопам... Мне очень нравилось заниматься в «Гротеске». Наш коллектив был большой дружной семьей, и я приходила туда как в родной дом. Среди моих любимых жанров были выступление с обручами, эквилибристика на «катушках».

Уже учась в Гатчинском педагогическом колледже

им. К.Д. Ушинского, Наталья Воробьева продолжала заниматься в цирковой студии. Закончив ЛГУ им. А.С. Пушкина по специальности «педагог-психолог», работала в школе, в фитнес-центре, занималась с детьми в реабилитационном центре «Дарина». Но потом поняла, что хочет передавать свои навыки и умения детям именно в цирковой студии.

Цирковая студия при Центре творчества юных была основана в далеком 1997 году Верой Чумак, только тогда она называлась иначе – «Фортуна». В сентябре 2013 года Вера Сергеевна предложила своей ученице Наталье Воробьевой возглавить эту студию. Вскоре у нее появилось и новое имя – «Радуга».

- Преподавание в цирковой студии – это совершенно мое, – продолжает Наталья Сергеевна. - Я люблю детей, мне очень нравится учить их чему-то новому, что-то придумывать вместе с ними... Мы продолжаем дружить с цирком «Гротеск». Низкий поклон Вере Сергеевне Чумак за то, что не только доверила мне руководство цирковой студией, но и всегда готова помочь и поддержать при необходимости. Иногда мы приходим заниматься в Дом культуры: там для цирковой студии обустроен большой зал с высоким потолком, что позволяет тренироваться в воздухе.

Вверх по «Радуге»

В студии «Радуга» дети знакомятся с основами различных цирковых жанров: от эквилибристики и акробатики до жонглирования. Параллельно с физической подготовкой их учат основам сценического мастерства, помогая раскрыть артистические способности.

Это не просто тренировки – это настоящее приключение, где каждый ребенок или подросток может выбрать занятие себе по душе. Цирковая студия – это целый мир, где спорт становится искусством, а искусство воспитывает чемпионов духа. Ребята здесь не просто учатся жонглировать или виртуозно балансировать на «катушках». Они выходят на сцену собранными, смелыми, артистичными, ведь цирк – это еще и школа характера. И пусть не все из них станут настоящими цирковыми артистами, зато все приобретут силу, ловкость и уверенность в себе. А дисциплина и умение работать в коллективе станут прочным фундаментом для дальнейшей жизни.

В коллективе царит особая, дружная атмосфера. Здесь вместе празднуют дни рождения, участвуют в творческих встречах, ходят на концерты. Это не просто коллектив – это одна команда, которая учит дружить, поддерживать и понимать друг друга без слов. Очень сплачивают эту команду и совместные поездки на фестивали циркового искусства. С огромным удовольствием вспоминает Наталья Сергеевна о последней летней поездке в Волгоград на ежегодный Всероссийский цирковой проект «Каникулы оригинального режима».

- Мы жили в очень красивом месте, в летнем лагере у реки, – рассказывает педагог. - Там мы обменивались опытом, себя показывали и на других смотрели. У нас было только живое общение, никакого интернета! Ребята посещали мастер-классы с настоящими профессионалами – артистами государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша). Жюри конкурса, кстати, возглавляла директор этого училища, легендарная Валентина Михайловна Савина. Мы постоянно были чем-то заняты: участвовали в квест-игре на цирковую тему, в конкурсе стенгазет, в самых разных играх. Собираемся туда и следующим летом.

«Радуга» открыта для каждого ребёнка!

Ребята из студии «Радуга» – частые гости настоящих цирков и цирковых училищ, где они знакомятся с работой профессионалов и новшествами в цирковом искусстве. Коллектив – постоянный участник областных, городских, районных праздников. Принимают юные циркачи из Гатчины участие и в уличном фестивальном проекте «Без границ – детям», который ежегодно устраивает Цирк на Фонтанке в Петербурге.

За годы своего существования «Радуга» накопила множество престижных наград. Студия является обладателем театральной премии «Золотой софит», лауреатом областных, всероссийских и международных конкурсов-фестивалей цирковых коллективов. Конечно, все эти успехи достигаются немалым трудом, упорством и терпением.

Сейчас в цирковой студии «Радуга» занимается около тридцати ребят разного возраста, начиная с пяти лет. В основной состав входит около десяти человек.

- В нашу студию мы принимаем всех желающих, – говорит Наталья Сергеевна. - Даже если у ребенка нет хорошей растяжки, не надо расстраиваться: здесь для каждого найдется подходящее занятие, например, работать с хула-хупами или жонглировать... С другой стороны, когда ребята только приходят в студию, они часто думают, что цирк – это сплошное веселье и развлечение. Это не так: цирковое искусство – это настоящий, постоянный и упорный труд, и я стараюсь объяснять это детям. Некоторые, конечно, не выдерживают нагрузки и уходят. Остаются самые преданные и верные цирку и нашей команде.

- Люблю нашу студию за то, что она стала большой и дружной семьей, за добрые отношения и сплоченность нашего коллектива, за возможность к чему-то стремиться, – говорит Наталья Воробьева. - Я чувствую себя здесь счастливым человеком!

Юлия Лысанюк