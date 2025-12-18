Бизнес-завтрак с главой

О социальном предпринимательстве

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Ленинградского фонда поддержки предпринимательства Александр Петров выступил с подробной презентацией о социальном предпринимательстве – законодательстве и мерах поддержки в регионе. По его словам, Ленобласть сейчас занимает второе место в РФ по количеству социальных предпринимателей, и это число ежегодно прирастает. А Гатчина лидирует в регионе по объему социального предпринимательства. На сегодняшний день в Гатчинском округе насчитывается 10975 субъектов малого и среднего бизнеса, 67 из них – социальные предприниматели, чей бизнес направлен не только на получение прибыли, но и на поддержку определенных категорий граждан или достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем.

Как рассказал Александр Петров, получить статус социального предпринимателя могут только коммерческие организации и ИП, решение о присвоении компании или предпринимателю социального статуса принимается на региональном уровне, и подтверждать статус социального предпринимателя необходимо ежегодно.

Кто может получить статус социального предпринимателя?

По федеральным условиям это, во-первых, тот, кто трудоустраивает граждан социально уязвимых категорий: пенсионеров, инвалидов. Во-вторых, предприниматель, реализующий товары и услуги, созданные социально уязвимыми гражданами. В-третьих, предприниматель, реализующий товары и услуги для социально уязвимой категории (например, протезно-ортопедические предприятия). И в-четвертых, все те предприятия, которые оказывают образовательные услуги для детей: проводят развивающие занятия, мастер-классы, ведут культурно-просветительскую деятельность.

И по региональным условиям в Ленинградской области определен вид ОКВЭД, по которому предприниматель также может получить статус социального. Это медицинская деятельность, стоматологические практики, образование детей и взрослых и спортивные клубы.

Как заметил Александр Петров, механизм получения статуса социального предпринимателя в Ленинградской области самый удобный – ехать никуда не нужно, всё делается через Госуслуги. В случае, если что-то пошло не так, можно обратиться в Центр инновационной социальной сферы.

Налог 1 % и субсидии

В числе преимуществ социального бизнеса – налоговые льготы (социальные предприятия платят 1 % налога с суммы дохода в год), возможность получить грант на областном и местном уровне в виде субсидий.

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Гатчинском округе» гатчинская администрация оказывает поддержку социальному предпринимательству. В 2025 году два предпринимателя округа получили субсидии на общую сумму 300 тысяч рублей. В целях развития социального предпринимательства губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко дано поручение органам местного самоуправления рассмотреть возможность увеличения финансирования из средств местных бюджетов, и решением гатчинского совета депутатов утверждены бюджетные ассигнования на 2026 год в увеличенном объеме – 3,2 млн рублей. Это позволит предоставить субсидию восьмерым субъектам малого и среднего предпринимательства по

400 тысяч рублей в одни руки.

Истории успеха

На деловом завтраке историей своего успеха поделилась Надежда Лаврова – социальный предприниматель, получатель субсидии от администрации Гатчинского округа в этом году. По ее словам, в развитии бизнеса ей очень помог гатчинский Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – прежде всего с точки зрения образовательной и имущественной поддержки. Надежда Александровна вручила всем участникам встречи в подарок календари на 2026 году с репродукциями акварелей ее мамы – известной гатчинской художницы Елены Зыковой.

На встрече предприниматели рассказывали свои истории, делились планами, поднимали проблемы и выдвигали множество интересных предложений. Малый бизнес в Гатчинском округе представлен самыми разными направлениями – только на деловом завтраке присутствовали представители образовательной сферы, гостиничного бизнеса, медицины, общественного питания, креативных индустрий.

- Я с глубочайшим уважением отношусь к предпринимателям, – подчеркнула Людмила Нещадим. - Это очень ответственные люди – далеко не каждый принимает решение начать собственное дело, которое приносит доход, дает возможность самореализовываться и вносить свою лепту в развитие родного края. На гатчинской земле малый и средний бизнес во все времена играл важную роль. Сегодня от предпринимателей по упрощенной налоговой системе в бюджет округа поступает более 2 млрд рублей. И для нас это очень и очень значимо. Мы договорились с представителями бизнеса проводить встречи в таком формате круглого стола на регулярной основе. Вопросов, требующих обсуждения, остается еще много.

Екатерина Дзюба