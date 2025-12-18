Какую территорию благоустроят в Гатчине в 2027 году?

Состоялось заседание общественной комиссии по формированию комфортной городской среды на территории города Гатчины в 2027 году. Как рассказала заместитель главы администрации Гатчинского округа Елена Шевырталова, с 11 по 30 ноября жители Гатчины могли высказать предложения по общественным территориям, требующим благоустройства, любым удобным способом – по электронной почте, через чат-бот на цифровой платформе или в письменном виде, направив обращение в комитет по архитектуре и градостроительной деятельности администрации округа.

Всего поступило 390 предложений. Среди общественных пространств, требующих благоустройства, жители называли территории у Варшавского вокзала, у реки Колпанской в микрорайоне Заячий Ремиз, отдельные дворовые территории. Максимальное число голосов набрали две территории:

- вдоль ул. Рысева на участке от ул. 120-й Гатчинской Дивизии до ул. Рошаля в микрорайоне Мариенбург (продолжение),

- вдоль ул. Рощинской от пр. 25 Октября до ул. Чехова, продолжение бульвара 47-й регион.

Теперь именно эти две территории будут вынесены на ежегодное рейтинговое голосование на единой цифровой платформе Ленинградской области вМесте47.рф. Голосование по традиции пройдет в начале года – в январе-феврале. После выбора территории-победителя для нее будет составлено несколько вариантов благоустройства - с учетом мнения жителей. И дальше предстоит еще одно голосование – уже за выбор конкретного проекта.

Необходимо отметить, что в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» часть общественной территории в микрорайоне Мариенбург уже была благоустроена – от пересечения улиц Куприна и 120-й Гатчинской дивизии до дома 57 по ул. Рысева (вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, 54 и ул. 120-й Гатчинской дивизии, 3а, 5 и 7). Но вся площадь участка, желаемого жителями для благоустройства, не вошла в проект. И вот в этом году жители Мариенбурга проявили максимальную активность и проголосовали за продолжение благоустройства в своем микрорайоне.

Напомним, что в 2026 году по итогам голосования жителей будет благоустроена аллея Императора Павла I (левая сторона), а также в 2026–2027 годах продолжится благоустройство территории от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2 (проект был разбит на три этапа, в 2025 году был реализован первый этап работ).

Елена Суралёва