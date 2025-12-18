За истязания несовершеннолетнего – уголовное дело

Как сообщает пресс-служба ведомства, Гатчинской городской прокуратурой изучены материалы проверки и постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) в отношении местного жителя. По версии следствия, подозреваемый умышленно, с целью причинения физических и психических страданий, неоднократно связывал 6-летнего сына своей сожительницы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. Также решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе.