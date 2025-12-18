Николай Терентьев: «Я любимою песней вернусь…»

Во всех песнях Николая Терентьева главными героями были его земляки и любимая Гатчина. Он умел по-особенному говорить о родном городе – искренне, душевно, от всего сердца. Его музыка и слова всегда рождались из глубины души.

В преддверии юбилея по инициативе вдовы Елены Терентьевой при поддержке администрации Гатчинского округа издана книга стихов Николая Терентьева «Избранное».

Приведем строки из обращения «К другу – читателю» Натальи Антоновой, опубликованные в книге:

«Первая встреча гатчинского поэта, автора-исполнителя Николая Терентьева с всемирно известным композитором Исааком Шварцем произошла в Сиверской в 1994 году.

Но от души меня Маэстро похвалил,

И понял я, что похвалы его серьезны:

Чего бы ради он меня благословил,

Сказав, что я взлечу на «небе звездном».

Пройдем, читатель, дорогой Терентьева: вместе с ним «негромко споем о России и для России», пусть не раз вздрогнет сердце, читая стихи «о России с любовью и болью».

Еще война гудит струною,

И наши танки в бой идут.

Но лишь глаза свои закрою,

Победный видится салют!

«Нам отцы, в бой идя рукопашный, завещали Россию беречь!» – теперь эти строки из песни Н.М. Терентьева стали и его завещанием потомкам. Тема Родины – основная в творчестве Терентьева. Его песни объединяют настоящих патриотов нашей земли. Самая известная и любимая гатчинцами – «О России негромко споем» – написана в 1983 году, когда автору было 23 года. И с тех пор она звучит в концертных залах и на улицах, во время городских праздников, ее поют дети на школьных литературных вечерах и цитируют в своих сочинениях о Родине, о любви к России.

Любоваться и гордиться красавицей Гатчиной, воспевать ее и передать эту песню новому поколению – таков поэтический завет Терентьева.

Николай Михайлович Терентьев написал о Гатчине много замечательных стихов и песен, продолжая лучшие традиции известных поэтов Серебряного века. К 200-летию Гатчины создан «Гатчинский вальс», ставший музыкальной визитной карточкой нашего города: «Счастье, когда своим городом можно гордиться».

Музыкально-поэтическим завещанием стал гимн нашему городу, над которым Терентьев работал уже тяжело больным, приезжая на такси в ЦТЮ, в свою студию «Ника», чтобы успеть завершить работу. «Славься, наш удивительный город!» – так начинается гимн Гатчине.

Славу Гатчины преумножая,

Мы не просто в любви ей клянемся,

А трудом своим преображая,

В благодарных потомках вернемся.

Николай Михайлович самоотверженно трудился во славу нашего города. Он вел большую общественную работу, даже разработал проект благоустройства города, будучи кандидатом в депутаты Гатчинского совета.

Впервые его стихи были опубликованы в общем сборнике поэтов Сиверского братства «Над гладью Оредежских вод» в 1995 году. Испытав настоящее счастье творчества, Николай Михайлович поверил: можно и нужно издать свой авторский сборник стихов и песен! И такая книга – «Перепутье» – вышла в Гатчине в 1997 году тиражом в тысячу экземпляров и быстро разошлась среди читателей. Прошло три года, и в 2000 году поэт подготовил к изданию новую книгу, назвав ее «Хроматизмы бытия». Необычное название! Алла Никифорова, составитель книги, объясняет так: «Хроматическая гамма, карабкающаяся по полутонам, (как бы хромая) к заветной тонике, представляется дисгармоничной на фоне чистого минора или мажора. Объяснение этого музыкального термина аналогично жизни человека…» К сожалению, книга не была издана ни при жизни поэта, ни спустя 20 лет после его ухода…

Терентьева любили и ценили: литературные вечера, творческие встречи с читателями собирали целые залы! Автор щедро дарил свои книги друзьям, библиотекам и школам. Через всё его творчество проходит тема уважительного отношения к Учителю. И понимание своей личной ответственности перед новым поколением: Николай Михайлович был талантливым учителем в Гатчинской музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова.

Быть учителем – это от Бога,

Стать Учителем Он мне помог.

Когда друзья узнали про тяжелую неизлечимую болезнь поэта, то, собрав и силы, и средства, выпустили поэтический сборник – в надежде, что это событие придаст автору новые силы. Книга вышла с благотворительной помощью издательства «Латона» и лично Александра Петровича Андрианова. «Берегите женщин, господа!» – 100 стихов о любви.

«Николай Терентьев улыбается» – так называется последняя книга, над изданием которой поэт работал в последние дни своей жизни, собрав юмористические стихи, байки и баечки, желая, вероятно, чтобы читатели запомнили его оптимистом.

Читатели помнят! Помнит и ценит Гатчина. В 2023 году был торжественно открыт сквер имени Николая Терентьева, где собираются земляки и гости нашего города в праздничные дни и в Дни памяти поэта.

Из небесной безоблачной сини

Я любимою песней вернусь

И негромко спою о России

Для тебя, моя милая Русь.

Высокую оценку вклада

Н.М. Терентьева в гатчинскую культуру дал Исаак Иосифович Шварц. Создатели документального кинофильма «Пой песню, поэт» (2007 год, режиссер – Константин Иванов, краевед – Рашид Ганцев и автор сценария – Наталья Антонова) попросили нашего великого земляка поделиться впечатлением о творчестве Николая Михайловича. Приведем высказывание И.И. Шварца дословно:

«Колю я знал давно, давно заприметил его как очень талантливого яркого человека, который проявлял себя во многом. Прежде всего я хотел бы отметить его замечательные человеческие достоинства. Это был человек простой, доступный, очень чуткий. У него прекрасные глаза были, в этих глазах отражалась добрая певучая душа. Для меня это был всегда прекрасный музыкант, человек большой музыкальной культуры. Импонировало в нем то, что Коля Терентьев был композитор из народа, истинный композитор, он обладал поэтическим даром, я всегда ценил его мелодическое дарование. Меня всегда покоряла в Коле природная скромность.

Сейчас, когда нас захлестнула мутная волна музыкальной попсы с глупыми словами и пошлостью, на фоне этой гнусности, которая развращает нашу молодежь, этот тонкий, природный певучий голос Коли Терентьева никогда не смолкнет».

Хочется верить, что слова великого композитора окажутся пророческими: никогда не смолкнут стихи и песни нашего замечательного земляка Н.М. Терентьева, прославляющие Россию и нашу Гатчину.

В стихотворном обращении к поэтам Сиверского Братства, в 1998 году, Николай Терентьев писал:

Всё, собратья, нам по силе!

(Завершая длинный сказ)

Пусть полюбит нас Россия!

Пусть она запомнит нас!»