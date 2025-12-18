Учителя предлагают

В круглом столе с педагогами, чьи ученики продемонстрировали высокий результат в итоговой государственной аттестации, приняли участие глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и председатель комитета образования Марина Шутова.

- Перед современной системой образования стоят непростые задачи. В первую очередь это воспитание достойных граждан нашей великой страны. Для дальнейшего ее развития и процветания необходимы профессионалы в различных областях. В учебных заведениях Гатчинского округа мы открываем профильные классы и оснащаем их всем необходимым, строим новые школы. Мы запустили муниципальную программу реновации учебных заведений параллельно с федеральным и областным проектами. Но в основе успеха прежде всего лежит труд педагога – ежедневный, кропотливый и очень непростой. От всей души благодарю вас. Горжусь достижениями ваших учеников – отличными результатами ЕГЭ и победами в олимпиадах различных уровней, – обратилась к участникам встречи Людмила Нещадим.

Марина Шутова остановилась на самых значимых событиях уходящего года. Приведенные ею цифры и примеры говорят о том, что по многим направлениям показатели отличные. Но, как говорится, всегда есть к чему стремиться.

- Гатчинские выпускники всё чаще выбирают предметы естественнонаучной направленности: физику, химию, биологию, профильную математику, информатику. Когда регион подводил итоги, очень приятно было слышать, что именно Гатчинский округ вывел Ленинградскую область по этому показателю на высокий уровень. Не могут не радовать высокие баллы итоговой аттестации. А это основной источник объективной и независимой информации о развитии среднего образования в целом. Мы – на первом месте. Спасибо вам, уважаемые коллеги! – поблагодарила Марина Шутова.

Участники встречи плавно перешли к неформальному диалогу. Учителя рассказывали о своем пути в профессию, обменивались опытом, благодарили наставников, рассуждали о преемственности и выразили надежду, что

1 сентября 2026 года откроется старейшее учебное заведение Гатчины – школа № 4. Предложения педагогов касались повышения престижа профессии и мотивационного стимула: как для школьников, так и учителей.

Так, в Гатчинском округе около четырех тысяч учителей, среди них много достойных, высококвалифицированных специалистов и уважаемых людей, являющихся профессиональным ориентиром для молодых педагогов. Ежегодно только два педагога могут быть удостоены звания «Заслуженный учитель РФ». Участники круглого стола предложили увеличить квоту. А еще рассмотреть возможность учредить награду за выслугу лет.

Еще одна просьба – учителям, чьи ученики показывают высочайшие результаты на экзаменах, ввести материальное поощрение и сделать в кабинетах ремонт с индивидуальным дизайном и удобной обстановкой. Также предлагали вновь открыть методическое объединение учителей истории и обществознания. Сейчас это очень актуально направление.

- Для нас важно создать условия, чтобы, получив профессию, молодые люди возвращались на свою малую родину – жили, работали и были счастливы на гатчинской земле. Не менее важно повысить престиж педагогической профессии и поддержать как молодых специалистов, так и опытных педагогов. В честном диалоге мы обсудили все вопросы «за скобкой» – это важно для дальнейшего движения вперед. Впереди нас ждет еще много совместной работы и решение больших практических задач, – подвела итоги круглого стола Людмила Нещадим.

Встреча завершилась церемонией награждения учителей – участников встречи. Это:

- Ирина Николаевна Костромина, учитель химии Гатчинской школы № 2;

- Елена Николаевна Гашинская, учитель химии Гатчинской гимназии;

- Наталья Алексеевна Львова, учитель истории и обществознания Сиверской школы № 3;

- Светлана Викторовна Попова, учитель химии Гатчинской школы № 1;

- Светлана Геннадьевна Кузнецова, учитель русского языка и литературы Гатчинской школы № 9;

- Людмила Аркадьевна Шагай, директор и учитель истории и обществознания Коммунарской школы № 3;

- Надежда Юрьевна Иванова, учитель русского языка и литературы Гатчинской школы № 7;

- Анатолий Моисеевич Гончаров, учитель физики Сиверской гимназии;

- Светлана Ивановна Алексеева, учитель математики Таицкой школы;

- Альбина Владимировна Галанина, учитель математики Гатчинской школы № 4;

- Марина Владимировна Михалева, учитель математики Пудостьской школы.

Татьяна Можаева