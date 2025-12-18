Девятиклассники Гатчинского муниципального округа приняли участие в репетиционном собеседовании по русскому языку

Репетиционное собеседование направлено на подготовку к итоговому собеседованию, которое пройдет 11 февраля 2026 года.

Учащиеся 9-х классов поделились мнением о репетиционном собеседовании.

Александр, ученик Гатчинской школы № 7, рассказал: «Репетиционное собеседование по русскому языку прошло хорошо. Вопросы и задания были понятными. Сначала было небольшое волнение, но дружелюбный взгляд учителя помог мне успокоиться и успешно пройти собеседование. Я был рад попробовать свои силы перед итоговым собеседованием».

Вероника, ученица Гатчинской гимназии, отметила: «Репетиционное собеседование по русскому языку прошло в спокойной, дружественной обстановке. Было все хорошо организовано. Для меня задания были несложными. Считаю, что опыт, полученный на репетиционном собеседовании, поможет мне справиться с волнением на итоговом собеседовании».

Итоговое собеседование является допуском девятиклассников к экзаменам. Для получения зачета необходимо набрать не менее 10 баллов. Лицам с ограниченными возможностями здоровья минимальный порог баллов на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и в зависимости от индивидуальных особенностей развития может быть понижен.

Задания включают чтение текста вслух, пересказ, монологическое высказывание и диалогическую речь. На подготовку и ответ участнику отводится примерно 15-16 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность проведения собеседования может быть увеличена на 30 минут. Во время проведения ведется аудиозапись. Выполнение заданий оценивает по установленным критериям эксперт - учитель русского языка. Эксперт может оценить участника непосредственно во время собеседования или после по аудиозаписи.