Комитет по транспорту Ленобласти рекомендует иметь наличные деньги

Напоминаем правила оплаты:

1. При оплате наличными водитель (кондуктор) обязан по вашему требованию выдать бумажный билет, подтверждающий оплату. Сохраняйте его до конца поездки.

2. Оплата переводом на личную банковскую карту водителя — НЕЗАКОННА. Такое требование является грубым нарушением. Пассажир в этом случае не получает официального билета и при контроле не сможет доказать факт оплаты, что может привести к штрафу.

ВАЖНО:

Пассажиры, имеющие льготный единый социальный проездной билет (ЕСПБ), имеют право на бесплатный проезд даже, если валидаторы не работают не по вине перевозчика. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготу.

Если водитель требует оплату на свою карту:

1. Зафиксируйте на видео (или фото) номер транспортного средства, маршрут, лицо водителя.

2. Передайте эту информацию в Федеральную налоговую службу через официальный сайт: https://www.nalog.gov.ru/rn47/apply_fts/obr/. Налоговые органы проводят проверки по фактам неучтенной наличности.