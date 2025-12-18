Сила России — в единстве

Заседание открылось торжественной церемонией вручения военных стягов войсковому священнику, помощнику командира Добровольческого корпуса по работе с верующими военнослужащими, кавалеру двух орденов Мужества, иерею Дмитрию, который духовно помогает бойцам СВО.

Представители национальных и религиозных организаций, общественные деятели, участники спецоперации и волонтёры обсудили актуальные вопросы межнациональных отношений. В своём докладе заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов отметил, что в Стратегии впервые отдельно подчёркнута объединяющая роль русского народа как государство образующего. Особое внимание уделено сохранению и развитию культуры и языка русского народа, что отвечает современным вы зовам и угрозам государству, подтверждён статус русского языка.

Панов также рассказал об итогах работы комитета в завершающемся году и о планах по реализации Стратегии.

В частности, в конце августа 2026 года Совет по межнациональным отношениям совместно с Домом дружбы Ленинградской области и региональным отделением «Ассамблеи народов России» проведёт фестиваль, посвящённый русской самобытности и укреплению общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Этот большой проект придёт на смену традиционному этнофестивалю «Россия — созвучие культур».

На заседании обсудили работу областного Дома дружбы и регионального отделения Ассамблеи народов России.

О межведомственном взаимодействии в противостоянии информационным вбросам, на правленным на дестабилизацию национального согласия, рас сказал председатель комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин.

О том, как студенты ЛГУ имени А. С. Пушкина знакомятся с культурой народов России в рамках совместной программы сотрудничества комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и вуза, рассказал проректор ЛГУ Владимир Журавлёв.

Иерей Алексей Дудин пред ставил горячую линию поддержки участников СВО и членов их семей, рассказал и о других патриотических проектах Гатчинской епархии.

Об адресной помощи жителям ДНР и ЛНР говорил в своём сообщении руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Активным общественным деятелям и специалистам, реализующим национальную политику, бы ли вручены награды губернатора Ленобласти.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

ФОТО: КОМИТЕТ МСУ КМСУ ЛО