Баня в Высокоключевом откроется к Новому году

Баня практически готова: чистая, светлая, с современным помывочным отделением и парной. 18 декабря Людмила Нещадим и сотрудники администрации оценили проведенный ремонт и вынесли положительный вердикт: отделка качественная, мыться и париться можно!

Баня в Высокоключевом не функционирует с июля – помещение настоятельно требовало ремонта, и руководство Кобринского территориального управления приняло решение провести полную реконструкцию. На конкурсной основе был выбран подрядчик, заключен контракт, и проведены масштабные строительные мероприятия. Старые внутренние конструкции заменили на новую кирпичную кладку, залили заново бетонные полы, облицевали стены и полы керамической плиткой, обустроили современные помещения кассы, комнаты отдыха сотрудников, индивидуальный тепловой пункт, полностью обновили санузлы.

В бане обновлено электрооборудование, освещение; проложены новые коммуникации, заменены окна и двери. Парная сверху донизу обшита свежим деревом, там смонтирована новая печка-каменка с дровяной топкой, и уже наготове шайка с веником и ковшиком на длинной деревянной ручке, чтоб поддавать пару. В помывочной теперь – тропический душ, но для приверженцев старины есть разноцветные тазики. А в отдельной кабинке – традиционная русская забава: ушат холодной воды на голову. Он подвешен высоко и наполняется из крана: дерни за веревочку – тебя и окатит.

Снаружи здание тоже претерпело реновацию: мастера переустроили кровлю, создали вентилируемый фасад, покрасили его, сделали отмостку по всему периметру и обустроили входную зону. Работы проводились поэтапно и завершились согласно графику.

Гости остались довольны увиденным: помещение оснащено всеми необходимыми удобствами и оборудованием для хорошего отдыха и восстановления сил. Но Людмила Николаевна внесла коррективу: необходимо сделать пандус к крыльцу, чтобы маломобильные граждане тоже могли пользоваться баней.

Открытие объекта после реконструкции было запланировано на 1 января, но ввиду чрезвычайной востребованности, по решению главы гатчинской администрации, долгожданная баня в Высокоключевом откроется в последние выходные декабря – как новогодний подарок жителям.

Екатерина Дзюба