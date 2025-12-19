Ценностное воспитание в семье и школе обсудили на Ленинградском областном родительском форуме

«Ленинградский областной родительский форум, который мы традиционно проводим в декабре, - это важная площадка для открытого и содержательного диалога. Школа и семья остаются двумя ключевыми институтами в воспитании детей, и наши задачи во многом совпадают. Только действуя сообща, в партнёрстве и доверии, мы можем создавать комфортную образовательную среду, чтобы наши дети выросли достойными гражданами, любящими свою семью и свою страну. Благодарю за наше сотрудничество, дружбу и доверие в большой команде образования Ленинградской области», - обратилась к участникам форума председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Участники форума погрузились в работу 10 тематических сессий, где вместе с приглашенными экспертами они обсудили эффективные методы коммуникации в семье, безопасность ребёнка в реальном и виртуальном мире, современные практики ценностного воспитания и многое другое.

Особое внимание уделили пленарному заседанию с участием вице-губернатора Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия – председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимира Цоя и приглашённых гостей. Участники профессионального разговора рассказали об основных мероприятиях региональной системы образования, которые были проведены в Год защитника Отечества, сообщили об итогах годовой работы центра военно-патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард_47» , поделились результатами развития детского туризма в Ленинградской области и ответили на вопросы родителей, такие как: обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, подготовка детей к школе, поддержка подростков в период возрастных изменений и другие.

Завершился форум торжественной церемонией награждения родителей детей – победителей региональной акции «Каникулы со смыслом» и участников форума за активное участие в укреплении связей семьи и школы и родителей.