Волонтёры порядка

НЕ ЗА ПЛАТУ, А ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В советское время дружинники были неотъемлемой частью жизни. Но со сменой эпох движение, казалось, кануло в прошлое. Однако опыт не пропал даром, просто ему потребовалась новая прочная основа. И она появилась в 2014 году с принятием Федерального закона «Об участии граждан в охра не общественного порядка». Этот закон дал дружинникам не просто права, а официальный статус, чёткие полномочия и гарантии — от страхования до дополнительного отпуска.

Цифры говорят сами за себя. Если в 2014 году в 47 регионе было всего четыре зарегистрированные дружины, то сегодня их больше ста. Рост — более чем в двадцать пять раз. Только в 2024 году в охране порядка участвовали более тысячи народных защитников. Народные дружины провели более 3100 рейдов, которые помогли пресечь 521 административное правонарушение.

— Это значит, что почти каждый день где-то в области — в Гатчине, Подпорожье, Выборге или Луге — десятки наших соседей в свободное от основной работы время выходят во дворы, на улицы и в парки. Не за плату, а по зову сердца, — отмечают в правительстве Ленинградской области.

Движение растёт и географически. Активно создают новые отряды в Лужском, Тихвинском, Кировском и Волховском районах. А там, где есть казачьи общества, дружины часто формируются на их основе, превращая вековые традиции самоорганизации в актуальный инструмент безопасности.

СОВРЕМЕННЫЙ ДРУЖИННИК

Красная повязка и нагрудный знак — это лишь внешние атрибуты. Кроме того, в каждом районе и поселении, с учётом важности мероприятия и поддержки местных администраций, униформа разная. Впрочем, ДНД — это не просто сочетание ярких букв на куртке, а ответственная подготовка и выполнение широкого круга задач. Дружинники незаменимы на массовых праздниках, таких как День Победы, День рождения Ленинградской области, Новый год. Энтузиасты порядка помогают предотвращать кражи, реагируют на семейные очаги недопониманий, совместно с ГИБДД обеспечивают безопасность на дорогах. И делают они всё это вне своего основного рабочего времени.

Роль дружинника давно вы шла за рамки простого патрулирования. По закону каждый участник обязан уметь оказывать первую помощь. И это требование в дружинах исполняют не для галочки. Так, в районах области дружинники регулярно проходят обучение у инструкторов по тактической медицине.

— Полученные знания — это ещё один важный шаг к повышению безопасности нашего города. Мы должны быть готовы действовать быстро и грамотно в самой непредвиденной ситуации, — уверены гатчинские добровольцы.

Иногда поддержка начинается с самого необходимого — с тарелки горячей еды. Трижды в неделю у гатчинской платформы Татьянино волонтёры фонда «Благо Дари» раздают горячие обеды бездомным и малоимущим. И здесь тоже дежурят дружинники. Их задача — не просто следить за порядком в очереди, а создать безопасную и уважительную атмосферу и для тех, кто оказался в трудной ситуации, и для тех, кто помогает.

— Волонтёров и дружинников связывают годы совместной работы. Это не просто формальное дежурство. Благодаря этим раздачам от 10 до 20 человек ежедневно получают возможность поесть горячее, согреться и почувствовать, что они не од ни. Для кого-то это не просто еда, а шанс выжить в трудный момент, — отмечают дружинники.

РАСТАПЛИВАЯ СЕРДЦА

Ярким примером того, как деятельность по охране правопорядка переплетается со стремлением души, стал проект подпорожской казачьей дружины «47-я сотня». В 2025 году участники реализовали два гранта, и патрульная работа у них соседствовала с… гастролями кукольного театра. Казаки с дружинниками организовали фестиваль военно-патриотической песни, спортивные состязания и, самое главное, несколько поездок в госпитали, где проходят лечение участники СВО.

Они привозили бойцам спектакль «Ещё раз о Красной Шапочке» в исполнении детского театра кукол «Улыбка».

— Развернули декорации прямо в госпитальном коридоре. Волновались, будут ли взрослые мужчины, прошедшие боевые действия, участвовать. Но уже через несколько минут они азартно подсказывали бабушке, куда спрятаться, и спасали зайца, — делится впечатлениями атаман «47-й сотни» Иван Чёрный. — Как сказал один из бойцов, такие выступления «растапливают сердца», дают возможность отойти от обыденности.

Эта же агитбригада участвовала в областной акции «Врачи — героям» в Волхове, поддерживая не только бойцов, но и их семьи, и медиков.

— Благодаря гранту мы при обрели аппаратуру и смогли делать настоящие концерты. Помощь бывает разной — иногда нужно просто задержать нарушителя, а иногда — дать человеку возможность улыбнуться и забыть о боли, — отметили в «47-й сотне».

Ещё одна важнейшая составляющая деятельности ДНД касается спецоперации. Многие представители добровольных дружин Ленинградской области регулярно помогают бойцам в зоне СВО гуманитарными грузами, порой доставляют их лично.

СИСТЕМА ДЕРЖИТСЯ НА ЛЮДЯХ

Чтобы сотня разрозненных от рядов стала единой силой, нужна координация. Эту роль в области выполняет Штаб народных дружин. На регулярных заседаниях, как, например, недавно в Подпорожье, командиры обмениваются опытом, решают проблемы, строят планы на будущее и обсуждают, как привлечь в свои ряды молодёжь.

В дружины идут самые разные люди: здесь и пенсионеры МВД, и действующие спасатели, и охранники, и предприниматели, и инженеры. Их объединяет не желание заработать — дежурства остаются добровольными, — а чувство ответственности за свой двор, свой город, своих соседей. Однако карта безопасности 47 региона ещё не целиком покрыта такими «точками спокойствия». Пока в Никольском или Гатчине дружинники — привычная часть городского пейзажа, в других крупных и активно растущих населённых пунктах их может не быть вовсе.

Яркий пример — Мурино, самый густонаселённый город Ленинградской области. Его стреми тельное развитие, приток новых жителей и близость к Петербургу создают особые вызовы для правопорядка. Путь участкового здесь может занимать долгое время, а потребность в профилактике и быстром реагировании — огромна.

Недавно Штаб народных дружин ЛО обратился к жителям с прямым призывом: «Вставайте на защиту своего города!» Общественное объединение «Русич» готово стать основой для новой дружины.

— Даже само наличие людей в форме дружинника в общественных местах даёт профилактический эффект, — уверены в Штабе.

КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО

ФОТО: ВКОНТАКТЕ / ШТАБ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ЛО