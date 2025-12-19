Михаил Мишустин: более 3 млн россиян воспользовались сервисом по защите от кибермошенников

По словам Михаила Мишустина, с июля текущего года уровень цифровых преступлений снизился на 9,5% по сравнению с прошлым годом, а если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет почти четверть.

Одной из эффективных мер стало изменение в работе операторов связи: коды для входа на портал Госуслуг теперь отправляются только после завершения телефонного разговора, что затрудняет мошенникам доступ к одноразовым паролям. С момента введения этой меры было заблокировано более 13 миллионов подозрительных SMS. Также внедрены системы, которые блокируют звонки с подменных номеров.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Григоренко отметил, что более 20 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты с марта этого года, а около 1 миллиона человек воспользовались возможностью заблокировать оформление новых SIM-карт на своё имя. Эти меры помогают предотвратить мошенничество с использованием украденных данных.

Участники сессии подчеркнули, что достигнутые результаты — это лишь промежуточный этап. По поручению главы государства сейчас идет формирование единой государственной информационной системы «Антифрод», которая обеспечит взаимодействие банков, операторов связи, цифровых платформ и правоохранительных органов.

Источник фото: Правительство России