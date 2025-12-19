«Золотой пеликан» — у гатчинского тренера Михаила Морозова

«Золотой пеликан» – уникальная премия за милосердие, творчество, гуманизм и душевную щедрость, которой награждают выдающихся общественных деятелей, социальных работников и благотворителей. В этом году «Золотому пеликану» исполняется 30 лет. Эту премию называют высшей народной наградой, поскольку номинантов на нее выдвигает само общество, голосуя за самых ярких, интересных и необычных людей. Удостоиться «Золотого пеликана» – не только большая честь, но и знак того, что своими делами человек действительно меняет жизнь нашего общества к лучшему.

Трехкратный чемпион России по настольному теннису Михаил Морозов живет в Гатчине, занимается тренерской работой с 2006 года.

«Настольный теннис и воспитание спортсменов – это моя жизнь, – говорит о себе Михаил. – Помимо тренерской работы, я всегда помню о своей мечте. Я являюсь человеком с ограниченными возможностями здоровья, спорт помог мне не отчаяться и не пропасть. Я хочу, чтобы как можно больше детей пришли в спорт, поверили в себя и одерживали победы».

В настоящее время Михаил Морозов проводит тренировки по настольному теннису для детей-инвалидов из социального центра «Умиление» в Вырице, где в приемных семьях воспитываются дети-инвалиды (благотворительный фонд «Православная Детская миссия»).

«Михаил стал ярким примером того, как труд, талант и преданность делу могут менять жизни приемных детей, в том числе детей-инвалидов, – пишут о своем тренере сотрудники центра «Умиление». – Наши ребята всегда с нетерпением ждут тренировок и показывают отличные результаты благодаря Михаилу Дмитриевичу. Благодарим его за внимательное отношение к детям и желаем скорейшего исполнения его заветной мечты о собственном теннисном зале».

Мечта Михаила Морозова – открыть в Гатчине стационарный зал по настольному теннису для детей с ограниченными возможностями здоровья и воинов, вернувшихся с СВО. Уже не первый год он пытается осуществить свою мечту, но пока безуспешно. Между тем занятия настольным теннисом с профессиональным тренером, не понаслышке знающим о спортивной реабилитации людей с ограниченными возможностями, могли бы оказать им неоценимую помощь в восстановлении.

«Мы готовы помогать нашим бойцам, которые возвращаются с СВО, – говорит Михаил Морозов. – У нас для этого есть всё: теннисные столы, сетки и бортики, теннисные мячи и даже тренировочный робот. Благодаря занятиям настольным теннисом наши ветераны будут чувствовать себя более уверенно, ведь это поможет им заряжаться энергией доброты и силой духа. Но нам нужен стационарный зал по настольному теннису! Нужна поддержка со стороны Ленинградской области и города Гатчины».

Свою благородную мечту Михаил Морозов озвучил в Мариинском дворце Санкт-Петербурга во время вручения премии «Золотой пеликан». Остается надеяться, что она осуществится.

Юлия Лысанюк