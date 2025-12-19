Ленобласть поддержала более 60 социальных проектов для участников СВО

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти: «2025 год — особенный, потому что появился большой поток участников СВО, которые закончили службу на передовой — и ищут себя здесь, в мирной жизни. И наша главная задача — максимально помочь им в этом».

В 2025 году для участников СВО, желающих реализовать социальные проекты, областной Комитет общественных коммуникаций запустил специальную образовательную программу «Герои добрых дел».

По итогам двух потоков обучения в регионе зарегистрировали 10 новых некоммерческих организаций. Программу формировали при поддержке фонда «Защитники Отечества» — на обучение приехали их подопечные ветераны СВО из разных районов области.

После обучения участников сопровождают региональные ресурсные центры поддержки СО НКО: помогают, регистрировать НКО, оформить идеи в заявки на гранты. Новым организациям в течение первого года предоставляется помощь в ведении бухгалтерии.

В 2025 году был также проведён дополнительный специальный IV конкурс грантов Губернатора Ленинградской области исключительно для участников СВО и проектов в поддержку их семей. 17 инициатив получили поддержку на сумму более 22,5 млн рублей.

С 2026 года отдельный конкурс для участников СВО проводиться не будет. Вместо этого проекты, где учредитель или руководитель — участник СВО — будут получать преимущество при оценке в каждом конкурсе, с помощью повышенного коэффициента.