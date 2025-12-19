«Вожатский экспресс» сделал остановку в Гатчинском университете

Целью игры было не просто рассказать, а погрузить студентов в специфику работы с детьми в летних лагерях через практические задания. Участники, разделенные на команды, «проехали» по нескольким тематическим станциям. На одних они проявляли творчество, придумывая зажигательные танцы и делая оригинальные тематические фотографии. На других – включали память и внимание, запоминая важные особенности и характеры детей. Отдельные этапы были посвящены разбору конкретных навыков, необходимых современному вожатому для решения повседневных и нестандартных задач в детском коллективе.

«Мы хотели показать, что работа с детьми в детских лагерях – хорошая возможность ярко и с пользой провести каникулы, – поделилась Эльвира Стан, командир СПО «Сознание». – Теория – это одно, а когда за ограниченное время нужно сплотить команду, придумать танец или быстро найти подход к условному «ребенку», понимаешь суть профессии совсем иначе.»

По итогам соревнования были определены команды-победители и самые активные игроки, которые получили заслуженные награды. Однако без внимания не остался никто: все участники «Вожатского экспресса» получили сертификаты, подтверждающие прохождение игры и приобретение первых практических навыков вожатского дела.

Мероприятие продемонстрировало, насколько эффективно игровые технологии могут использоваться в профессиональной подготовке будущих кадров для сферы образования и организации детского досуга.