Комната ожидания, в которой всем тепло

Елена Махова – жена ветерана СВО. Она сама пережила драматический опыт ожидания и знает, что ощущают женщины, чьи мужья ушли на войну: страх, растерянность, тревогу... Елена знает, как важно, чтобы рядом был кто-то, кто поддержит, поможет не сломаться. Поэтому она решила создать сообщество женщин из семей участников СВО – мам, жен, дочерей, сестер наших воинов, всех, кто нуждается в поддержке, кто переживает за своих родных и близких, кто ищет понимания и просто доброго слова.

Региональная общественная организация «Объединение женщин семей участников СВО» была зарегистрирована в Гатчине в сентябре 2025 года. Елена Махова стала ее председателем, просто продолжив то, чем она занималась все последние годы.

- Это не просто организация, – говорит Елена. - Это наша общая комната ожидания, пространство, где женщина может выдохнуть, где не нужно притворяться сильной и можно просто быть собой. Здесь можно поделиться своими тревогами и радостями, найти совет, помощь и любовь.

Мы поговорили с Еленой Маховой о том, как началась специальная военная операция для ее семьи, какое решение принял ее муж, что последовало за этим и почему после его возвращения с фронта она решила не останавливаться в своем желании помогать женщинам из семей военнослужащих.

- Елена, расскажите, пожалуйста, о себе.

- Я родом из Томска. По профессии – маркетолог, долгое время работала на телевидении, в газетах, на радио. Сейчас работаю удаленно, занимаюсь рекламой, делаю переводы с английского на русский. Несколько лет назад мы познакомились с моим будущим мужем Дмитрием, а в декабре 2021 года я с сыном переехала к нему в Гатчину.

- Вы с гордостью говорите, что ваш муж намного старше Вас...

- Еще с детства я знала, что мой муж будет старше меня и что его будут звать Дмитрий. Я не знала, что делать со сверстниками, мне всегда было интересно с людьми старше меня. У нас с мужем разница в возрасте – 24 года. Я не ошиблась в своем выборе: мой муж – настоящий мужчина.

- И именно поэтому он принял решение идти на СВО...

- Дима не мог иначе. В октябре 2022 года ему пришла повестка в военкомат в рамках частичной мобилизации. Получив ее, он ни минуты не сомневался. Сказал только: «У меня чемодан собран, я пошел...». Он всегда был таким: как сказал, так и будет...

Из биографии Дмитрия Алексеевича Козлова

Родился в Гатчине в семье военнослужащего. После окончания военного училища проходил службу в морской пехоте Балтийского флота. Дмитрий Козлов – ветеран боевых действий в Чеченской Республике. В 2004 году гвардии майор морской пехоты

Д.А. Козлов вышел на военную пенсию, но в 2022 году, с началом частичной мобилизации, вновь встал в строй. Принимал участие в СВО в составе 331 парашютно-десантного полка ВДВ.

Дмитрий Козлов – кавалер ордена Мужества за проявленный героизм во время боев за город Грозный, медалей «За отвагу», «За боевые отличия», «За службу в морской пехоте». Уволен в запас по ранению. Активный участник общественной жизни Гатчинского округа.

- Дмитрий ушел на фронт, а Вы остались...

- Мы проводили Диму на СВО 6 октября 2022 года. Я осталась в Гатчине с сыном. Тогда я никого здесь не знала, кроме родственников моего мужа. Я поняла, что надо что-то делать, надо чем-то заняться. Продолжая работать удаленно, я решила создать группу во «ВКонтакте» для женщин, чьи мужчины ушли на СВО. Поначалу нас было немного. Мы общались, поддерживали друг друга. В начале СВО всем было очень трудно: никто ничего не знал, у кого-то уже муж погиб, у кого-то пропал без вести...

В 2023 году меня пригласили принять участие в фотопроекте «Жена героя». Благодаря этому я познакомилась с очень разными людьми. Мы начали организовывать встречи, мастер-классы, чтобы объединить женщин, оставшихся без своих мужчин. Собирались, просто пили чай, болтали. Для женщин это была психологическая разгрузка, возможность хоть немного отвлечься от тяжелых мыслей.

- Когда ваш муж вернулся...

- Дима получил ранение в январе 2023 года. Он всегда берег меня и никогда не рассказывал о том, что ему пришлось пережить на войне. Но тут, слава богу, позвонил мне из Белгорода и сказал: «Я в госпитале, но я – живой». Вот за это спасибо ему! Я быстро перевела сына на домашнее обучение, и мы уехали к нему в госпиталь. Потом были и другие госпитали, и мы месяцами ездили за нашим папой из одного в другой...

Думаю, мужу было легче вернуться к обычной жизни, чем другим: для него это не первая война, ведь он в свое время прошел Чечню... Да, я видела, что он уставал, тем более после ранения. Но также я поняла, что нам нельзя сидеть на месте. И действительно, мы с ним не можем сидеть на месте – такие уж мы люди. Многие на нас смотрят и не верят, что у нас такая разница в возрасте. Мы словно ровесники – понимаем друг друга с полуслова и, если есть возможность, запросто можем сорваться в какую-нибудь спонтанную поездку или дальнее путешествие.

- Я знаю, что вы участница движения «Волонтеры красоты».

- Действительно, когда Дима вернулся, я познакомилась с Натальей Николаевной Гасан и присоединилась к движению «Волонтеры красоты». Когда получается, езжу вместе с женщинами в госпитали, помогаю стричь раненых мужчин, оказываю информационную поддержку.

- Как возникла идея создать женское объединение?

- Многие меня уже знали и часто обращались ко мне с вопросами. Если я не могла помочь, направляла женщин в фонд «Защитники Отечества» или социальные службы. Если кому-то из женщин требовалась психологическая или юридическая помощь, я находила специалистов, которые помогали безвозмездно. Как-то так получилось, что таких женщин вокруг меня стало много. Я, как могла, старалась окружить их любовью и заботой, а потом решила создать свое сообщество для женщин семей участников СВО, которым нужны помощь и поддержка.

Я всегда говорила: женщина – это тыл. Мы искренне считаем наших воинов героями, но часто забываем о тех, кто ждет их дома, кто стоит за их спинами и поддерживает их здесь, любит их, ждет. Многие ли задумываются, что это значит – остаться одной, когда муж мобилизован? А если у тебя при этом двое детей, например, и ты беременна третьим?

Когда я озвучила свою идею, многие меня поддержали: так, 18 сентября 2025 года открылась наша региональная организация «Объединение женщин семей участников СВО». Отныне всё, что делала раньше, я делаю теперь в рамках этой организации.

- Как отнесся к этой идее ваш муж?

- Он сразу поддержал меня. Иногда он шутит: надо сделать так, чтобы всех ваших женщин отправили на море – отдыхать! А если серьезно, мой муж очень хорошо понимает женщин. Он часто предлагает какие-то новые идеи, чтобы что-то сделать для них и вместе с ними, как-то облегчить их жизнь и ожидание.

- Что представляет собой сейчас ваше объединение?

- Сейчас нас около пятидесяти человек. Мы помогаем друг другу решать самые разные вопросы, разбираться с документами. При необходимости готовы организовать встречи с психологами и юристами на безвозмездной основе.

Но главное – мы предлагаем теплое общение, взаимную поддержку, возможность почувствовать себя не одинокой. Мы устраиваем творческие вечера, мастер-классы, просто посиделки за чашкой чая, чтобы отвлечься, вспомнить о себе, найти новых подруг. Наши женщины уже подружились и помогают друг другу сами, например, если нужно посидеть с ребенком, когда мама ушла по делам.

Конечно, есть такие вопросы, которые я не могу решить, и я сразу и прямо говорю об этом женщинам. Но я могу подсказать им, куда обратиться, могу направить к специалистам.

- Не все женщины после тяжелой утраты находят в себе силы жить дальше...

- Действительно, у некоторых женщин буквально опускаются руки, может начаться депрессия. Мы стараемся помочь им выйти из этого состояния, приходя к ним с любовью, пониманием и открытым сердцем. Я говорю им: «Понимаю, как вам сейчас тяжело. Но в память о своем сыне или муже вы должны встать и идти дальше, чтобы довести начатое им дело до конца. Всегда есть, чем заняться – именно в память о нем.…»

- Сейчас всё чаще задумываются о том, что будет, когда война закончится, и все наши мужчины вернутся домой...

- Конечно, мы тоже задаемся такими вопросами. Пройти войну – тяжкое испытание. У нас уже бывали случаи, когда мужчины не хотели возвращаться к своим женщинам, получив серьезные ранения или увечья и решив, что они не хотят портить жизнь своим близким. Многие мужчины из ложной гордости отказываются от психологической помощи. Что ж, когда мужчины вернутся, если нужно будет, мы создадим еще одно объединение – для мужчин – и будем также им помогать...

С другой стороны, я считаю, важно подготовить и самих женщин к возвращению мужчин домой. И мы уже работаем над этим: наш тыл должен был стойким. Нам всем нужно научиться понимать друг друга, особенно после таких тяжких испытаний.

- В ноябре вы побывали с визитом во Всеволожском Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях.

- После предварительной переписки с Ириной Дрозденко нас пригласили встретиться с ней в Мультицентре. Нам очень помогла администрация Гатчинского округа, предоставив автобус для поездки во Всеволожск. Собрались не только члены нашего объединения, но и представительницы Женсоветов и Общественной палаты Гатчинского округа. Мы приехали туда 12 ноября. Встреча была неформальной, по-настоящему теплой и очень важной для нас. Ирина Григорьевна провела для нас экскурсию по Мультицентру, с огромным энтузиазмом и искренностью рассказывая о его миссии. Мы увидели, как кипит работа в различных секциях, пообщались с участниками программ. Наши женщины были в восторге, у них просто глаза светились! Уже говорят, что хотели бы приехать туда с концертом.

- Не так давно вам вручили особенную награду – медаль «Жене защитника Отечества». Насколько я знаю, вы пока единственная женщина с такой наградой в Ленинградской области. Что вы чувствуете в связи с этим?

- С одной стороны, я чувствую неимоверное смущение, с другой – осознаю, что нахожусь на правильном пути. Благодарю Ассоциацию женщин Северо-Запада во главе с Элиной Знаменской и фонд «Защитники Отечества» за столь высокую оценку моего отношения к нынешней ситуации. Идти вперед и знать, что ты принимаешь правильные решения и делаешь хорошие вещи, – это так вдохновляет!

- Как вы видите дальнейшую жизнь вашего объединения?

- Мы развиваемся, у нас много идей и планов на будущее, и я надеюсь, что нас будет больше. Мы считаем, что наша работа нужна тем, кто верит, надеется, ждет. Я хочу, чтобы о нас знали, чтобы к нам обращались, ведь вместе мы – сила! Настоящая сила – в единстве, в желании помочь ближнему, в способности сопереживать. Именно это делает нас людьми. Именно это дает силы жить дальше, несмотря ни на что. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности, поддержать друг друга и дождаться наших героев домой.

Мы приглашаем всех женщины, чьи мужчины ушли на СВО – мам, жен, сестер, дочерей. Мы ждем всех, кто нуждается в помощи, поддержке и общении. Если вы хотите стать частью нашего сообщества – пожалуйста, не стесняйтесь! Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы протянуть руку помощи. Давайте вместе строить наше общее будущее, полное надежды и веры в лучшее!

Связаться руководителем региональной общественной организации «Объединение женщин семей участников СВО» Еленой Маховой можно на ее страничке во «ВКонтакте» (https://vk.com/id90143476) или по электронной почте: osvo@mail.ru.

Юлия Лысанюк