В усадьбе Демидовых воссоздадут последнее сражение Отечественной войны 1812 года

В исторических декорациях старинной усадьбы перед взором зрителей развернется победная баталия между русскими солдатами и остатками наполеоновского войска. Враг будет оттеснен и «отброшен к реке Неман». А перед победителями торжественно зачитают указ Александра I об изгнании французской армии из России и об окончании Отечественной войны, вошедший в историю как «Рождественский манифест».

В реконструкции примут участие военно-исторические клубы Гатчины, Санкт-Петербурга, а также Череповца. Реконструкторы в точности воссоздадут события давних лет. Комментировать происходящее будет известный петербургский военный историк, преподаватель и писатель Борис Кипнис.

По окончании реконструкции гости мероприятия смогут сфотографироваться с ее участниками, подержать в руках историческое оружие, пообщаться с историками и просто погулять по зимнему Демидовскому парку.

Мероприятие проводится военно-историческими клубами Гатчины и Санкт-Петербурга при поддержке Паркового агентства Ленинградской области.

Вход свободный.