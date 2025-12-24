Александр Дрозденко вручил подарки детям на «ленинградской ёлке желаний»

«Сегодня ленинградская #ёлкажеланий47 — сотни людей, которые накануне Нового года получают возможность быть причастными к созданию праздника для детей в трудной жизненной ситуации. Из небольшого поступка каждого получается настоящий «снежный ком» из множества добрых дел», — отметил Александр Дрозденко.

В семьи отправились долгожданные куклы, ролики, тюбинг, конструкторы, собака-робот, самокаты и даже подъемный кран для трёхлетнего Матвея.

Глава региона дополнил подарки не только сладостями, но и предновогодней экскурсией на ленинградскую кондитерскую фабрику «Любимый Край» — лидера российского рынка овсяного печенья. На производстве дети увидели полный процесс изготовления печенья, а после каждый из них украсил своё уникальное новогоднее печенье.

Региональная благотворительная акция «Ленинградская ёлка желаний» проводится с 2020 года. Мечты детей исполняют сотрудники правительства, местный бизнес и просто неравнодушные жители.