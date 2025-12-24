Встреча на Кобринской земле

В Высокоключевой школе 18 декабря собрались жители кобринской земли, представители местного актива, депутаты, руководители ресурсоснабжающих и других организаций.

Ремонт дорог и благоустройство

Сотрудники гатчинской администрации рассказали о перспективах развития Кобринской территории на следующее десятилетие: о дорожных работах, ремонтах коммунальной инфраструктуры и благоустройстве.

Так, на 2026 год запланирован ремонт 7 автодорог: это Новая и Суйдинская улицы в Воскресенском, Вторая линия в Суйде, Западная улица в деревне Погост, улица Высокая в деревне Мельница и две автодороги в Меньково – на Молодежной и Меньковской улицах. Не менее масштабные работы предстоят в 2027–2028 годах.

В этом году в Кобринском была модернизирована скважина на Центральной улице с внедрением станции водоподготовки. На 2026 год запланировано строительство канализационных очистных сооружений в Суйде, в 2027-м – в Высокоключевом. Также в 2027 году будут модернизированы водопроводные сети на Центральных улицах в Суйде и в Кобринском.

В течение ближайших трех лет на Кобринской территории установят 13 новых мусорных контейнеров. По программе социальной догазификации до 2035 года будут построены сети газоснабжения в деревнях Старое Колено и Пижма.

Что касается жилья: в Кобринском поселении – девять аварийных домов, и они будут планомерно сноситься, кроме одного – в Суйде, на Центральной улице, д. 2, так как это объект культурного наследия.

В ближайшие годы продолжатся работы по благоустройству общественных территорий. До 2035 года будут благоустроены дворы в Меньково, в Высокоключевом на Большом проспекте, 37. В Карташевской на Зеленой улице сделают сквер Литераторов. В 2026-м будет обустроен сквер Лукоморье в Суйде на Центральной улице, в 2027 – сквер Торфяников на Центральной улице в Кобринском.

В 2026 году по плану установят ограждение стадиона свежеотремонтированной Высокоключевой школы и закончат капитальный ремонт Кобринской основной школы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Также будет сделан ремонт в структурном подразделении Кобринской школы, в детском саду № 21 заменят асфальтовое покрытие. В 2027 году на территории Высокоключевой школы установят дополнительные видеокамеры и домофон. Начнется ремонт и в детском саду № 21. В дальнейшем в садике будут поэтапно проводиться различные ремонтные работы.

В работе – проект строительства Дома культуры в Кобринском, однако еще предстоит определить земельный участок.

Амбулатория, ВОП и ФАП

Заместитель главврача Гатчинской КМБ по амбулаторно-поликлинической работе Виктория Мамай рассказала о перспективах развития медицины на Кобринской территории. Сейчас здесь работает Кобринская амбулатория, кабинет врача общей практики в Суйде и три фельдшерско-акушерских пункта – в Прибытково, Карташевской и Воскресенском. Диспансеризацию прошли около четырех тысяч человек. Вакцинация среди населения кобринской земли проходит не так активно, хотя все вакцины есть в наличии – медики призывают привиться.

Укомплектованность медицинскими кадрами кобринских медучреждений на сегодняшний день составляет 84 %, но к 2027 году руководство Гатчинской КМБ планирует поднять эту цифру до 95 %. В 2026–2027 годах планируется капитальный ремонт Кобринской амбулатории и Суйдинского кабинета врача общей практики, а также строительство ФАПа в Меньково. В 2027–

2028 гг. – строительство нового ФАПа в Прибытково.

Выезд узких специалистов – врача-невролога, эндокринолога и хирурга – в Кобринскую амбулаторию запланирован на январь. Также с января возобновляется турне флюорографа по деревням.

Полигон закроют, сети переложат

На встрече с главой администрации граждане задавали вопросы о ремонтах дорог и строительстве тротуаров, о медицинском обслуживании и ценах на бензин.

Жители Суйды высказывали недовольство качеством водопроводной воды. Представители ресурсоснабжающей организации пояснили, что проводили обследование состояния водопроводных сетей в поселке и пришли к выводу, что причина вторичного загрязнения воды – сами сети водоснабжения (исходная вода полностью соответствует СанПИНам). С учетом этого будет выполнена перекладка сетей на Центральной улице в Суйде – порядка 600 м. В рамках концессионного соглашения мероприятие запланировано на 2027 год.

Звучали жалобы на состояние Кобринской амбулатории и одновременно благодарность за то, что вакансия фельдшера в Суйде была закрыта в кратчайшие сроки. Также граждане заострили внимание на состоянии дороги, ведущей к железнодорожной станции, которая давно обещана жителям: она будет сделана в 2026 году.

Не удержались от упоминания мусорного полигона: доколе он будет портить воздух? Людмила Нещадим ответила, что, по решению губернатора, с 1 января 2026 года полигон «Новый Свет-Эко» исключен из комплексной схемы обращения с отходами в Ленинградской области. С первого дня нового года полигон перестанет принимать твердые коммунальные отходы и в установленном порядке перейдет к этапу рекультивации. Данное сообщение было встречено аплодисментами.

Все вопросы, которые прозвучали на встрече, были занесены в протокол, и гражданам будут даны письменные ответы.

Екатерина Дзюба