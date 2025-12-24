Документы с Госуслуг теперь можно загрузить в MАХ

Электронные изображения и номера документов подтянутся в Цифровой ID с Госуслуг с согласия пользователя, сообщает Минцифры. При желании их можно легко отправить кому-то, но юридической значимости такие документы не несут.

Как подключить функцию:

- Обновите приложение Мах

- Перейдите в раздел Цифровой ID

- Выберите документ

️- Дайте разрешение на обработку данных в Госуслугах для первого использования

Чтобы использовать Цифровой ID как аналог бумажных документов для подтверждения возраста и статуса студента или многодетного, необходимо пройти идентификацию по биометрии, загранпаспорту нового образца или водительскому удостоверению. После этого сформируется QR-код, который смогут отсканировать сотрудники подключившихся к проекту организаций.

Внедрение цифровых сервисов, которые делают жизнь россиян легче и удобнее – в числе ключевых приоритетов нацпроекта «Экономика данных».