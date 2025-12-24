Поиск на сайте
Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино

Сказка снята по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино».

Рубрики:  Культура

Картина ориентирована на семейную аудиторию, что делает её отличным выбором для совместного досуга в новогодние праздники.

Премьера состоялась вчера в кинотеатре «Октябрь», посетила её министр культуры РФ Ольга Любимова: «Уверена, новая кинолента про Буратино соберёт на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра!», — отметила Любимова.

Сыгравший роль Карабаса-Барабаса продюсер Федор Бондарчук на презентации картины поблагодарил Министерство культуры и лично Любимову за помощь в создании ленты.

Жители Ленобласти смогут посмотреть картину в кинотеатрах региона с 1 января 2026 года.

 

 Источник фото: Telegram-канал Ольги Любимовой