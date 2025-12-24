Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино
Сказка снята по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино».
Картина ориентирована на семейную аудиторию, что делает её отличным выбором для совместного досуга в новогодние праздники.
Премьера состоялась вчера в кинотеатре «Октябрь», посетила её министр культуры РФ Ольга Любимова: «Уверена, новая кинолента про Буратино соберёт на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра!», — отметила Любимова.
Сыгравший роль Карабаса-Барабаса продюсер Федор Бондарчук на презентации картины поблагодарил Министерство культуры и лично Любимову за помощь в создании ленты.
Жители Ленобласти смогут посмотреть картину в кинотеатрах региона с 1 января 2026 года.
Источник фото: Telegram-канал Ольги Любимовой
