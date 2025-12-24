Улучшение условий добровольного страхования квартир в МКД через единый платёжный документ «ЕИРЦ ЛО»

Также в 2026 г. расширится перечень рисков, покрываемых страховкой: помимо пожара, взрыва, залива от соседей, аварий инженерных систем, природных явлений и стихийных бедствий добавятся наезд, падение неподвижных предметов, летательных аппаратов и объектов внеземного происхождения; кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой; повреждение или уничтожение имущества, хулиганство, вандализм.

Страховка вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты взноса. Продление осуществляется по желанию клиента ежемесячно. При наступлении страхового случая выплата производится в течение 20 рабочих дней после предоставления необходимых документов в страховую компанию.

Страхование недвижимости – дополнительный пункт списка платежей, входящих в ежемесячные квитанции. Услуга носит добровольный характер. Возможность застраховать жильё предусмотрено статьей 21 Жилищного кодекса РФ с целью гарантированного возмещения убытков в ситуации утраты или повреждения недвижимости.

Программа добровольного страхования жилья через ЕПД АО «ЕИРЦ ЛО» действует в Ленинградской области с 2017 г. Защита от финансовых рисков владельцев квартир в МКД обеспечена более чем 2 млн страховок, оформленных за прошедшие восемь лет.

