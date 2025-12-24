Гатчина героическая – на ВДНХ в Москве

В центре Москвы, на проспекте Мира, в павильоне ВДНХ в Музее героизма, 16 декабря открылась выставка «Героическая Гатчина: сила духа через поколения», подготовленная Музеем города Гатчины. Наш город принял участие в совместном проекте Союза городов воинской славы и Музея героизма, посвященном городам воинской славы. На экспозицию каждого города отводится две недели, и Гатчина стала вторым городом-участником после столицы Карелии Петрозаводска, который торжественно дал старт новому выставочному проекту «Города воинской славы России».

Свою экспозицию Музей города Гатчины посвятил 80-летию Победы и 10-летию присвоения Гатчине почетного статуса «Города воинской славы».

- Готовиться к выставке мы начали еще в июне, – рассказывает директор Музея города Гатчины Екатерина Потоцкая. - Подготовка была очень непростой со всех точек зрения и заняла длительное время. Смысловое содержание нашей экспозиции – победные традиции русского оружия и духовная связь нынешних защитников Отечества с поколением победителей Великой Отечественной войны. Выставка рассказывает о подвиге солдат и офицеров специальной военной операции – жителей Гатчины и героев XX века, освобождавших гатчинскую землю от фашистов, чьи имена носят улицы и школы Гатчины.

В экспозиции «Героическая Гатчина: сила духа через поколения» – 14 стендов. В основу выставки, посвященной Великой

Отечественной, лег проект гатчинского музея «Их именами названы». Семь стендов рассказывают о подвиге гатчинцев прошлого столетия: об обороне Красногвардейска (Гатчины), страшных годах немецко-фашистской оккупации, сопротивлении защитников города и освобождении Гатчины. В этой части выставки представлены герои, чьи судьбы связаны с нашим городом и чьи имена увековечены в гатчинской топонимике: это Игорь Рыбаков, Андрей Григорин, Коля Подрядчиков, Иван Максимков, Николай Александров, Надя Федорова, Георгий Матвеев, Владимир Сандалов, Василий Гречишкин, Алексей Перегудов, Михаил Рысев, Федор Галеев, Исаак Киргетов, Александр Волков, Георгий Филиппов, генерал Батлук и генерал Кныш, это комсомольцы-подпольщики и ленинградские ополченцы. Отдельный стенд посвящен легендарному подвигу Зиновия Колобанова.

Вторая часть выставки повествует о наших современниках, гатчинцах – участниках специальной военной операции, не вернувшихся с полей сражений. Среди них – кадровые офицеры, добровольцы, мобилизованные. Героями экспозиции стали Максим Кравченко, Радик Алимбеков, Андрей Амальский, Александр Приходько, Игорь Родзевич, Валерий Копейкин, Сергей Карчевский.

- Мы встречались с родными и близкими каждого героя СВО, собирали материал, согласовывали информацию, – поясняет Екатерина Потоцкая. - Уже перед самой отправкой родные Андрея Амальского, погибшего во время разведки боем под Купянском в августе 2024 года, передали на выставку икону Спаса Нерукотворного, которую собственноручно создали мама и сестра Андрея – в память о погибшем. После закрытия выставки икона останется в экспозиции Музея героизма в Москве – создатели передали ее в дар.

Спас Нерукотворный, выполненный Светланой и Ларисой Амальскими, выставлен на отдельном стенде рядом с боевым стягом справа от главного экрана в зале. А на экране в режиме нон-стоп вместе с информацией о выставке демонстрируется документальный фильм гатчинского медиахолдинга «Ореол-ИНФО» «Два Вадима и "Победа"». Его герои – участник Великой Отечественной войны Вадим Марголин и ветеран СВО Вадим Новожилов – настоящее олицетворение связи поколений героической Гатчины.

- Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помогал в создании экспозиции, – говорит Екатерина Алексеевна. - Это глава Гатчинского округа Виталий Андреевич Филоненко, заместитель главы администрации Ольга Павловна Мясникова, председатель Гатчинского совета ветеранов Людмила Николаевна Голубева, сотрудники Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» и библиотеки им. Пушкина. Отдельная признательность – специалистам нашего музея, благодаря которым эта выставка состоялась.

Экспозиция «Гатчина героическая: сила духа через поколения» – передвижная, все материалы размещены на мольбертах. В Музее героизма на ВДНХ выставка продлится до 28 декабря, после чего экспозиция вернется в Гатчину и будет выставляться на разных площадках, в том числе и в памятные даты – к Дню освобождения Гатчины, к 23 Февраля, к 9 Мая.

Екатерина Дзюба