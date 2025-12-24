4000-й малыш

Малыша встречала вся его большая семья и почетные гости - вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, председатель областного комздрава Александр Жарков, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Толстова и другие.

4000-м ребенком, родившемся в перинатальном центре в 2025 году, стал мальчик Добрыня, который появился на свет 20 декабря. У молодых родителей - жителей Тайцев Анны Афанасьевой и Никиты Казьмирова – это первенец. Супруги служат в Росгвардии, где и познакомились.

Добрыня Никитич ростом 54 см и весом 3780 г родился в срок, но из-за осложнений пришлось прибегнуть к экстренному кесареву сечению.

В этом году перинатальный центр побил все рекорды: впервые за 7 лет существования центра число родов превысило 4000 за 12 месяцев. По статистике предыдущих лет, количество родов не превышало 3700 родов в год.

Политика федеральных властей и правительства Ленинградской области в отношении повышения рождаемости, а также планомерная работа по улучшению качества оказания медицинских услуг в самом центре дают хорошие результаты. Перинатальный центр в Гатчине выбирают не только жители Ленобласти, но и будущие мамы из Санкт-Петербурга и других регионов.