Почему вера в Деда Мороза важна для психологического здоровья ребёнка — мнение эксперта Пироговского университета

Нужно ли сохранять ребенку веру в Деда Мороза? У Деда Мороза есть миссия, которую мы на него возложили. Она состоит в том, чтобы создавать ожидание счастья — не за что-то, не по заслугам, а просто так, и для всех без исключения.

Абсолютно каждый, произнося слово «Дед Мороз», может ощутить внутри этот отклик — ожидание счастья, каким он его себе представляет. Мы учим детей ожидать это счастье, проникаться этим чувством, формулируя свои желания.

Конечно, потом родители начинают вводить ограничения: «Если будешь плохо себя вести...». Но на самом деле сам Дед Мороз никаких условий не ставит. Он дает нам возможность захотеть и попросить то, что мы считаем нужным. И детям эта безусловность ожидания счастья крайне необходима — она поддерживает и стабилизирует их.

Она становится внутренней вехой, самим фактом своей периодичности: Новый год наступает, Дед Мороз приходит.

Родителям важно понять: дело не в самих подарках, которые они, прикрываясь именем Деда Мороза, кладут под ёлку. Они дарят детям не вещи, а эту энергетически ценную реакцию — ожидание счастья. Без условий. Просто потому, что ребёнок есть.

По моему мнению, вопрос о том, как долго нужно поддерживать в ребёнке реакцию на Деда Мороза, является бессмысленным. Поскольку Деда Мороза-то нет. А то ожидание счастья, которое возникает внутри ребёнка, оно точно ему нужно. И пусть оно будет. И нет никакой проблемы в том, что это ожидание счастья ассоциировано, связано с Дедом Морозом. Аргументом того, что вреда нет, а только польза, является постоянное возвращение взрослых к этому состоянию счастья, его ожидания, которые они имели в своей жизни. И, собственно, обиды-то взрослых тоже про то, что этого счастья, этого ожидания счастья у них не было или были какие-то ограничения. Так что Дед Мороз — это наша удивительная реакция ожидания счастья. Так пусть она будет.