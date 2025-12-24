Изучаем историю – снимаем фильмы

Наша газета не раз писала о легендарном отряде под руководством Дмитрия Косицына. Можно только порадоваться, что дело популяризации исторических знаний продолжается.

В мероприятии приняли участие специалисты по молодежной политике, сотрудники учреждений культуры, руководители школьных музеев, члены Общественной палаты Гатчинского округа.

Экскурсионный маршрут включал посещение мемориального комплекса «Вечная Память. Вечная Слава» в Рождествено, воинского захоронения 120-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии на Вознесенском кладбище и могилы пионера-героя Коли Подрядчикова, а также храма Святых Константина и Елены в деревне Ляды. На его территории в 2021 году был установлен и освящен Поклонный крест и памятная табличка с именами героев-партизан из отряда Дмитрия Косицына, погибших в 1942 году при выполнении особого задания.

Немного предыстории. В 2025 году структурное подразделение Батовского культурно-досугового центра - Рождественский сельский Дом культуры – стало победителем окружного конкурса с проектом «Улицы героев». Его автор – руководитель творческого коллектива «Краски радуги» Рождественского Дома культуры Виктория Сулоева.

За два года, предшествующих подаче заявке, уже был собран материал по темам «Пионер-герой Коля Подрядчиков», «Павел Семенович Терещенко», «Летчик-истребитель, герой Великой Отечественной войны Александр Викторович Бесстрашный», с которым школьники участвовали в олимпиадах и конкурсах, были написаны три сценария и сняты короткометражные фильмы. Их показ состоялся офлайн и онлайн.

На этом творческий коллектив не остановился с с интересом окунулся в сбор исторического материала о подвиге лыжного партизанского отряда, которым руководил Дмитрий Косицын. Ученик Рождественской школы Георгий Сулоев вместе с сотрудниками Рождественского Дома культуры собрал информацию, которая легла в основу краеведческого исследовательского проекта «Лесгафтовцы. Партизанский лыжный отряд Косицына». С этим проектом Георгий выступил на районной и областной олимпиаде по краеведению и научно-исследовательской конференции «Неизвестные страницы Гатчинской земли».

Победа в конкурсе стала поддержкой и мотивацией для продолжения работы. Цель проекта «Улицы героев» – популяризация исторических знаний среди подрастающего поколения через краеведческий материал. Для ее достижения команда проекта поставила перед собой задачу шире проинформировать общественность о героях, захороненных на Рождественской территории, продолжить разыскивать и анализировать информацию, создавать на основе документов, фото и видеоматериалов короткометражные фильмы, которые могут быть использованы в школах, учреждениях культуры и музеях.

В результате была создана и показана подросткам презентация о подвиге отряда Косицына. Затем поиск документальных источников продолжился, был доработан сценарий и снят короткометражный документальный фильм «Белые призраки».

Всего в рамках информационно-просветительского проекта «Улицы героев» было проведено четыре мероприятия, включая экскурсии к местам захоронения героев на Рождественской территории. В завершение экскурсантам демонстрировался документальный фильм «Белые призраки», проходило его обсуждение и исторические квесты.

По мнению авторов проекта, собранный исторический материал может быть полезен и для создания экскурсионного маршрута.

В дальнейших планах команды проекта – создание новых короткометражных фильмов о героях Великой Отечественной

войны и СВО.

Татьяна Можаева