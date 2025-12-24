Новогодние травмы: эксперт Пироговского Университета рассказывает, как избежать опасностей праздничной суеты
Какие основные виды травм чаще всего случаются в предновогодней суете и почему переломы предплечья особенно типичны для этого периода объясняет Кирилл Алексеевич Казаков, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России.
1. Какие травмы и повреждения бывают в предновогоднюю суету, почему такие переломы типичны для праздников?
Четыре основных вида травм: ушибы, растяжения, вывихи и переломы.
Переломы костей предплечья одни из самых частых, возникают в результате воздействия внешнего травматического агента большой силы.
По механизму травмы различают прямой и непрямой механизм.
- Прямой механизм сила прилагается непосредственно к месту перелома.
- Непрямой механизм. Травмирующая сила прилагается вдали от места перелома.
Какая будет наблюдаться симптоматика?
* Хруст (костная крепитация) — классический, хотя и не обязательный признак.
* Боль в месте повреждения.
* возможна визуальная деформация.
* Быстро нарастающий отек.
Развешивание гирлянд к новому году может привести к травмам из-за падения с собственного роста и высоты.
При таких случаях бывают черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и травмы верхних и нижних конечностей. Надо не забывать, что падение даже с небольшой высоты (со стула, табуретки) может быть очень опасным.
Почему это типично для праздников?
Потому что получаются резкие, нескоординированные движения: При развешивании украшений приходится тянуться за падающей гирляндой, неся поднос не замечая при этом порога.
А также атмосфера всеобщего веселья притупляет чувство самосохранения. Забираясь на неустойчивые стулья, лестницы, или наличие мебельных роликов(колесиков), происходит потеря равновесия и падение. Часто этому «помогает» скользкий пол или ковер и конечно неосторожное обращения с украшением и употребления алкоголя.
Нередко полученными бывают травмы в результате приготовления блюд для новогоднего стола. Большинство из них — резанные раны при открывании консервных банок и нарезании еды, ожоги, полученные во время приготовления горячих блюд.
Травмы от бытовых электроприборов, которые можно получить, например при использовании блендера:
- Рваные раны. Например, когда палец попадает под лезвия блендера и происходит случайное включение устройства.
- Кровотечение.
Чтобы избежать «блендерных» травм, перед извлечением ингредиентов из блендера нужно убедиться, что он отключён от сети. Также не следует извлекать продукты из блендера пальцами
2. Перелом лодыжек и вывихи голеностопного сустава:
Голеностопный сустав – сложный блоковидный сустав, образованный тремя костями: таранной, малоберцовой и большеберцовой. Нижняя поверхность эпифиза большеберцовой кости прилежит к верхней части таранной кости. Наружная лодыжка, являющаяся продолжением малоберцовой кости, а также внутренняя лодыжка, образованная дистальной частью большеберцовой кости, охватывают таранную кость с боков, образуя подобие вилки, ограничивающей подвижность сустава в боковом направлении.
Кости удерживаются суставной капсулой и связками,
- Например, на наружной поверхности находится пяточно-малоберцовая, а также задняя и передняя таранно-малоберцовые связки. Повреждение этих связок возникает при подворачивании стопы кнутри.
Каблук резко уменьшает площадь опоры и повышает центр тяжести, делая подворот молниеносным и неожиданным.
Какие могут быть осложнения
- При подвывихах и особенно при вывихах голеностопного сустава часто возникают тяжелые комбинированные повреждения: двух- и трехлодыжечные переломы, разрыв межберцового синдесмоза, множественные надрывы и разрывы связок, а также разрывы капсулы сустава.
Симптомы:
- Резкая боль.
- В области сустава выявляется значительная отечность и синюшность мягких тканей.
- Деформация, грубое нарушение анатомических соотношений.
- Опора невозможна.
- Крепитация и патологическая подвижность.
- Резкое ограничение пассивных и активных движений голеностопного сустава.
При таких симптомах категорически запрещается производить попытки самостоятельного вправления. Необходимо зафиксировать ногу с помощью шины, приложить к поврежденной области холод и немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Почему это типично для праздников?
Новогодняя суета, беготня по дому в красивый, но неудобной обуви, резкие увороты от летящих конфетти или детей с хлопушками.
Первая помощь — что делать ДО визита к врачу?
1. Ни в коем случае не пытаться «вправить» самостоятельно!
2. Обездвижить.
3. Приложить холод (завернутый в полотенце лед) к месту повреждения.
4. Срочно в травмпункт для точной диагностики и оказания помощи.
Будьте здоровы и берегите себя!