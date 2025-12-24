Новогодние травмы: эксперт Пироговского Университета рассказывает, как избежать опасностей праздничной суеты

1. Какие травмы и повреждения бывают в предновогоднюю суету, почему такие переломы типичны для праздников?

Четыре основных вида травм: ушибы, растяжения, вывихи и переломы.

Переломы костей предплечья одни из самых частых, возникают в результате воздействия внешнего травматического агента большой силы.

По механизму травмы различают прямой и непрямой механизм.

- Прямой механизм сила прилагается непосредственно к месту перелома.

- Непрямой механизм. Травмирующая сила прилагается вдали от места перелома.

Какая будет наблюдаться симптоматика?

* Хруст (костная крепитация) — классический, хотя и не обязательный признак.

* Боль в месте повреждения.

* возможна визуальная деформация.

* Быстро нарастающий отек.

Развешивание гирлянд к новому году может привести к травмам из-за падения с собственного роста и высоты.

При таких случаях бывают черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и травмы верхних и нижних конечностей. Надо не забывать, что падение даже с небольшой высоты (со стула, табуретки) может быть очень опасным.

Почему это типично для праздников?

Потому что получаются резкие, нескоординированные движения: При развешивании украшений приходится тянуться за падающей гирляндой, неся поднос не замечая при этом порога.

А также атмосфера всеобщего веселья притупляет чувство самосохранения. Забираясь на неустойчивые стулья, лестницы, или наличие мебельных роликов(колесиков), происходит потеря равновесия и падение. Часто этому «помогает» скользкий пол или ковер и конечно неосторожное обращения с украшением и употребления алкоголя.

Нередко полученными бывают травмы в результате приготовления блюд для новогоднего стола. Большинство из них — резанные раны при открывании консервных банок и нарезании еды, ожоги, полученные во время приготовления горячих блюд.

Травмы от бытовых электроприборов, которые можно получить, например при использовании блендера:

- Рваные раны. Например, когда палец попадает под лезвия блендера и происходит случайное включение устройства.

- Кровотечение.

Чтобы избежать «блендерных» травм, перед извлечением ингредиентов из блендера нужно убедиться, что он отключён от сети. Также не следует извлекать продукты из блендера пальцами

2. Перелом лодыжек и вывихи голеностопного сустава:

Голеностопный сустав – сложный блоковидный сустав, образованный тремя костями: таранной, малоберцовой и большеберцовой. Нижняя поверхность эпифиза большеберцовой кости прилежит к верхней части таранной кости. Наружная лодыжка, являющаяся продолжением малоберцовой кости, а также внутренняя лодыжка, образованная дистальной частью большеберцовой кости, охватывают таранную кость с боков, образуя подобие вилки, ограничивающей подвижность сустава в боковом направлении.

Кости удерживаются суставной капсулой и связками,

- Например, на наружной поверхности находится пяточно-малоберцовая, а также задняя и передняя таранно-малоберцовые связки. Повреждение этих связок возникает при подворачивании стопы кнутри.

Каблук резко уменьшает площадь опоры и повышает центр тяжести, делая подворот молниеносным и неожиданным.

Какие могут быть осложнения

- При подвывихах и особенно при вывихах голеностопного сустава часто возникают тяжелые комбинированные повреждения: двух- и трехлодыжечные переломы, разрыв межберцового синдесмоза, множественные надрывы и разрывы связок, а также разрывы капсулы сустава.

Симптомы:

- Резкая боль.

- В области сустава выявляется значительная отечность и синюшность мягких тканей.

- Деформация, грубое нарушение анатомических соотношений.

- Опора невозможна.

- Крепитация и патологическая подвижность.

- Резкое ограничение пассивных и активных движений голеностопного сустава.

При таких симптомах категорически запрещается производить попытки самостоятельного вправления. Необходимо зафиксировать ногу с помощью шины, приложить к поврежденной области холод и немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Почему это типично для праздников?

Новогодняя суета, беготня по дому в красивый, но неудобной обуви, резкие увороты от летящих конфетти или детей с хлопушками.

Первая помощь — что делать ДО визита к врачу?

1. Ни в коем случае не пытаться «вправить» самостоятельно!

2. Обездвижить.

3. Приложить холод (завернутый в полотенце лед) к месту повреждения.

4. Срочно в травмпункт для точной диагностики и оказания помощи.

Будьте здоровы и берегите себя!