Ветераны СВО усилили областной партийный актив
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об обновлении состава на ежегодной конференции «Единой России».
Три ветерана специальной военной операции: Герой России Валерий Енин и вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев, представитель Всеволожского района Юрий Моисеев усилили актив регионального отделения партии "Единая Россия".
Помимо них новыми участниками регионального политсовета стали: Александр Гуков , Алина Коняева, Александр Кялин , Кирилл Масленников, Ольга Мельникова, Александр Румянцев, Анна Сотниченко и Анастасия Тамми.
«Среди новых членов политического совета реготделения — люди с большим опытом — те, кто привык добиваться результата и работать сверх своих обязанностей. Всех, кто отработал в политсовете, поблагодарил за серьезную работу по укреплению партии, коллеги остаются в команде, работы точно хватит всем», — отметил Александр Дрозденко.