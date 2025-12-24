Поиск на сайте
Ветераны СВО усилили областной партийный актив

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об обновлении состава на ежегодной конференции «Единой России».

Рубрики:  Власть

Три ветерана специальной военной операции: Герой России Валерий Енин и вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев, представитель Всеволожского района Юрий Моисеев усилили актив регионального отделения партии "Единая Россия".

Помимо них новыми участниками регионального политсовета стали: Александр  Гуков , Алина Коняева, Александр Кялин ,  Кирилл Масленников, Ольга Мельникова, Александр  Румянцев, Анна Сотниченко  и Анастасия Тамми.

«Среди новых членов политического совета реготделения — люди с большим опытом — те, кто привык добиваться результата и работать сверх своих обязанностей. Всех, кто отработал в политсовете, поблагодарил за серьезную работу по укреплению партии, коллеги остаются в команде, работы точно хватит всем»,  — отметил Александр Дрозденко.