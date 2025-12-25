Александр Дрозденко открыл музей в здании прокуратуры Ленобласти

В экспозиции — документы первого губернского прокурора Антона Розенберга, служебные телеграммы, оружие — все этапы становления и развития надзорного ведомства с 1922 года и даже раньше — от указа Петра I о создании прокуратуры.

«Это не просто коллекция. Это — материальная память закона. Здесь оживают голоса, вершившие правосудие в разные, подчас трагические эпохи. Благодарю своих коллег и «Ленинградский резерв» за помощь в создании экспозиции», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Также прокурор региона Сергей Жуковский, такие музеи формируют сознание будущих защитников закона в духе преемственности, верности праву и любви к Отечеству.