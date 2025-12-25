В «Волне» определили лучших пловцов округа

Его участниками стали 120 сильнейших воспитанников пяти спортивных школ округа: Гатчинской спортивной школы № 2, спортивной школы «Киви», Коммунарской спортивной школы, спортивной школы «Юность» и детской школы плавания YouSwim.

За два дня соревнований были разыграны 32 личных и 4 командных комплекта наград. Ребята соревновались в разных стилях на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и в эстафетах 4х100 м.

По итогам чемпионата показали лучшие результаты по очкам Международной федерации водных видов спорта и выиграли кубки чемпионата Гатчинского округа Полина Иванова (мастер спорта, Гатчинская спортшкола № 2) и Евгений Иванов (мастер спорта, YouSwim).

На втором месте – Екатерина Туманова (кандидат в мастера спорта, Коммунарская спорт-школа) и Антон Москвин (кандидат в мастера спорта, Гатчинская спортшкола № 2). На третьем месте – Ольга Остренко (кандидат в мастера спорта, спортшкола «Киви») и Алексей Карпач (кандидат в мастера спорта, Коммунарская спортшкола).

Поздравляем победителей и призеров чемпионата, их тренеров, близких и родных! Желаем не останавливаться в спортивном совершенствовании, тренироваться и побеждать!

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Гатчинского муниципального округа для участия в чемпионате и Первенстве Ленинградской области по плаванию, которые пройдут в феврале 2026 года.