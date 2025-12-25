В Ленобласти появится региональная «Школа активного долголетия»

Решение было озвучено на заседании консультативного совета по делам ветеранов при губернаторе Ленобласти. Пилотный проект запустят на базе гатчинской Школы третьего возраста, а затем распространят на другие районы.

«Мы хотим, чтобы к 100-летию Ленинградской области появилась своя комплексная программа мероприятий для ветеранов, в которой будет спорт, культура, обучение, просветительские и досуговые события», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти.