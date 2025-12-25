«Герои Команды 47» — новые перспективы

«В Ленинградской области вы стали первопроходцами — первым потоком. Первые шесть месяцев учёбы были очень насыщенными, уже завершены три очных модуля.

Сейчас мы прорабатываем программу итогового очного модуля и предлагаем вам внести свои предложения по его наполнению. Мы постараемся их учесть и совместно с вами внести доработки, чтобы сделать обучение для вас, для будущих потоков ещё качественнее.

Ваша инициатива, неравнодушие, в хорошем смысле напористость нужны нам для оптимизации программы "Герои Команды 47", важно работать плечом к плечу — это мы с вами уже доказали на фронте, а теперь покажем и в мирной жизни», — отметил Константин Патраев, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике.

Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». В центре внимания — патриотическое воспитание молодёжи, дальнейшее трудоустройство, расширение возможностей специализации, оперативное включение в работу и улучшение работы на местах.