Команда Гатчины - в полуфинале всероссийского проекта «Кибердром»

В 1/4 финала (этап «ЗАРНИЦА») две команды из Гатчины - «Флагман 9» и «Квадро 9» -выполнили задания в качестве штурманов и операторов комплекса беспилотных летательных аппаратов и робототехнических транспортных средств. Соревнования прошли дистанционно, на базе Молодёжного пространства «ПОТОК» в Гатчине.

Следующий этап - подготовка видеоролика «Мое предприятие». А в феврале начнется дистанционный этап под названием «Авиационная работа», где ребятам предстоит освоить новые компетенции и продемонстрировать мастерство в управлении беспилотными авиационными системами.

Всероссийский проект «Кибердром» реализуется по инициативе Минпромторга России. Миссия проекта заключается в формировании у молодежи инновационного подхода к развитию промышленности и внедрению беспилотных и роботизированных систем в производственные процессы во всех отраслях экономики Российской Федерации. Конкурс создает условия для реализации нацпроекта «Кадры».

Фото команды “Флагман 9”