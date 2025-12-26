Подготовка к ГИА набирает обороты
23 декабря 2025 года 306 одиннадцатиклассников Гатчинского округа, что составляет 42% от общего числа выпускников, проверили свои знания по математике базового уровня. Репетиционный экзамен – это возможность оценить силы перед реальными испытаниями, познакомиться с деталями процедуры проведения: временными рамками, особенностями заполнения бланков, правилами поведения. Такие тренировки помогают избежать ошибок в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.
Пунктами проведения репетиционного экзамена (далее – ППЭ) были определены 29 общеобразовательных учреждений.
Руководитель ППЭ МБОУ Гатчинской школы № 7 Ольга Петровна Малинина рассказала: «Работа ППЭ была организована в соответствии с методическими рекомендациями. Организаторы в аудиториях работали чётко по инструкциям. Была создана доброжелательная обстановка. Благодаря репетиционным экзаменам обучающиеся понимают, что в этой процедуре нет ничего страшного».
Опыт проведения таких экзаменов показывает, что полученный результат позволит ребятам оценить свой уровень подготовки к ЕГЭ по математике базового уровня. К выпускникам приходит осознание серьёзности предстоящего экзамена, они более ответственно подходят к подготовке к государственной итоговой аттестации.
Своими мыслями поделились с нами выпускники Гатчинской школы № 8 «Центр образования». Вероника отметила: «Хорошо, что проводятся такие тренировки, это очень полезный опыт. Немножко страшно, что проверять будут не свои учителя». Иван рассказал: «Сегодня чувствовалась особая ответственность. У меня был очень хороший аудиторный организатор, ее присутствие успокаивало и вселяло уверенность. Пробный экзамен оказался достаточно приятным, многие задания уже встречались ранее. Хорошо, что дают такую возможность порепетировать. Вот бы ещё предметы по выбору написать, всё-таки школьные тренировки не совсем то».
Напоминаем, что заявления с указанием выбранных предметов, уровня ЕГЭ по математике (базовой или профильной) подаются до 1 февраля 2026 года включительно. Уровень ЕГЭ по математике выпускники вправе изменить не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.