Подготовка к ГИА набирает обороты

Пунктами проведения репетиционного экзамена (далее – ППЭ) были определены 29 общеобразовательных учреждений.

Руководитель ППЭ МБОУ Гатчинской школы № 7 Ольга Петровна Малинина рассказала: «Работа ППЭ была организована в соответствии с методическими рекомендациями. Организаторы в аудиториях работали чётко по инструкциям. Была создана доброжелательная обстановка. Благодаря репетиционным экзаменам обучающиеся понимают, что в этой процедуре нет ничего страшного».

Опыт проведения таких экзаменов показывает, что полученный результат позволит ребятам оценить свой уровень подготовки к ЕГЭ по математике базового уровня. К выпускникам приходит осознание серьёзности предстоящего экзамена, они более ответственно подходят к подготовке к государственной итоговой аттестации.

Своими мыслями поделились с нами выпускники Гатчинской школы № 8 «Центр образования». Вероника отметила: «Хорошо, что проводятся такие тренировки, это очень полезный опыт. Немножко страшно, что проверять будут не свои учителя». Иван рассказал: «Сегодня чувствовалась особая ответственность. У меня был очень хороший аудиторный организатор, ее присутствие успокаивало и вселяло уверенность. Пробный экзамен оказался достаточно приятным, многие задания уже встречались ранее. Хорошо, что дают такую возможность порепетировать. Вот бы ещё предметы по выбору написать, всё-таки школьные тренировки не совсем то».

Напоминаем, что заявления с указанием выбранных предметов, уровня ЕГЭ по математике (базовой или профильной) подаются до 1 февраля 2026 года включительно. Уровень ЕГЭ по математике выпускники вправе изменить не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.