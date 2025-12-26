В Ленинградской области выполнен план по догазификации на 2025 год

В рамках догазификации в этом году завершено строительство 76 распределительных газопроводов общей протяженностью 135 км, а также введено в эксплуатацию 207 распределительных газопроводов. Наибольшее количество подключений состоялось в Выборгском и Ломоносовском районах, а также в Гатчинском муниципальном округе.

В 2025 году собственники 3,6 тыс. домовладений воспользовались субсидией Правительства Ленинградской области на газификацию и подключили домовладения к газу. Эта мера поддержки покрывает большую часть затрат на подведение сетей внутри участков. В течение последних 12 месяцев в работу было принято ещё 3 тыс. заявок.

«Задачи по догазификации, поставленные перед компанией в 2025 году, выполнены. Среди подключенных потребителей — многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, семьи участников СВО и другие жители региона. В планах на следующий год – дальнейшее развитие газовой инфраструктуры региона, газификация новых населенных пунктов, социальных и промышленных объектов, повышение качества и надежности газоснабжения», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ленинградская область