Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Ленобласть чествует спасателей

Более 100 спасателей Ленинградской области получили государственные и ведомственные награды на торжественной церемонии, посвященной Дню спасателя.

Рубрики:  Общество

Среди награждённых — прапорщики, майоры, водители, пожарные и радиотелефонисты. Более 40 сотрудников были отмечены наградами МЧС России. 

Ещё 11 спасателей удостоены медалей Ленинградской области «За отличие при тушении пожара» и «За предупреждение пожаров». Трём сотрудникам МЧС присвоено звание «Почётный спасатель Ленинградской области». 

«От всей души поздравляю всех вас, стоящих на страже жизни и здоровья людей и обеспечивающих безопасность населения Ленинградской области», — отметил Ярослав Серов, вице-губернатор по безопасности.

 