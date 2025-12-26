Ленобласть чествует спасателей
Более 100 спасателей Ленинградской области получили государственные и ведомственные награды на торжественной церемонии, посвященной Дню спасателя.
Рубрики: Общество
Среди награждённых — прапорщики, майоры, водители, пожарные и радиотелефонисты. Более 40 сотрудников были отмечены наградами МЧС России.
Ещё 11 спасателей удостоены медалей Ленинградской области «За отличие при тушении пожара» и «За предупреждение пожаров». Трём сотрудникам МЧС присвоено звание «Почётный спасатель Ленинградской области».
«От всей души поздравляю всех вас, стоящих на страже жизни и здоровья людей и обеспечивающих безопасность населения Ленинградской области», — отметил Ярослав Серов, вице-губернатор по безопасности.
